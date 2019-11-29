Губерниев — о санкциях WADA: Ничего хорошего нам ждать не стоит

«Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, лёгкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит, и эта история ещё не закончена. Тем более что Союз биатлонистов России (СБР) по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут ещё сюрпризы», — цитирует Губерниева RT.