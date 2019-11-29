Губерниев — о санкциях WADA: Ничего хорошего нам ждать не стоит
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как могут отразиться на российском биатлоне санкции WADA.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как могут отразиться на российском биатлоне санкции WADA.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
Также было рекомендовано запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах.
«Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, лёгкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит, и эта история ещё не закончена. Тем более что Союз биатлонистов России (СБР)
WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.