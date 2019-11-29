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29 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Губерниев — о санкциях WADA: Ничего хорошего нам ждать не стоит

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как могут отразиться на российском биатлоне санкции WADA.

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Источник: Спорт РИА Новости

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Также было рекомендовано запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах.

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«Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, лёгкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит, и эта история ещё не закончена. Тем более что Союз биатлонистов России (СБР) по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут ещё сюрпризы», — цитирует Губерниева RT.

WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.

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