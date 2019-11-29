Где будут побеждать Логинов, Бе и Фуркад. Гид по новому сезону Кубка мира
Ни одного этапа в Северной Америке.
Ни одного этапа в Северной Америке.
У зимников начинается соревновательное время. У биатлонистов в этом сезоне 9 этапов Кубка мира, чемпионат мира в Антхольце, куча переездов и разных высот. Чтобы не запутаться где, что и как, Sport24 собрал всю необходимую информацию в одном месте. Чекайте.
Стартует сезон в Швеции — самом северном и мистическом из всех биатлонных этапов. Арена расположена на склоне холма, где возвышается башня Арктура. Близ нее есть озеро Сторсьон, где по легенде живет
Первой гонкой значится уже традиционный
Этап в Хохфильцене принято считать для россиян успешным. А для биатлонной семьи — старейшим. К чемпионату мира 2017 года стадион реконструировали, что стало дополнительным плюсом к красивым пейзажам и комфортной погоде.
Средняя высота трассы (около 1000 метров) только на вид кажется легкой. Основная хитрость — подъем перед огневым рубежом. Там невозможно перевести дух. Зато изготовка на высоком пульсе может убрать лишние колебания рук при стрельбе и решить исход гонки.
Первый этап Кубка мира во французской деревушке (которую называют и Анси) прошел в 2013 году. Домашний и любимый этап Мартена Фуркада.
В Ле
С 1999 года этапы Кубка мира проводятся в Оберхофе ежегодно. Уже по традиции биатлонисты будут там отдыхать от новогодних праздников. И немецкая трасса не пожалеет никого. С ней мучаются и спортсмены, и сервисеры. Все
Но это вряд ли можно изменить. Поэтому организаторы позаботились о том, чтобы биатлонистов не волновали проблемы недостатка снега. В Оберхофе все хорошо с искусственным покровом.
Кубок мира в Рупольдинге проводится с начала его основания. В Баварию любят приезжать все биатлонисты. Там нет проблем со снегом и минимизированы потоки ветра. Но солнечную погоду спортсмены видят только на тренировках. Часть стартов там проводят при искусственном освещении.
В Рупольдинге относительно гладкий рельеф, хотя спусков и подъемов в избытке. Биатлонисты на это не жалуются. Кататься там комфортно. Может поэтому для многих этап и становится счастливым.
Словенский этап коварен. Стадион на территории национального парка «Триглав» старается сделать все, чтобы оставить о себе приятное впечатление. Соревнуются атлеты на фоне альпийских пейзажей. Чуткие к природе строители даже не стали увеличивать число трибун до 1000 мест, чтобы не спиливать одно из деревьев.
Но трасса на высоте свыше 1300 метров обладает крутыми и опасными спусками и поворотами. К этому в комплекте идут три тяжелых подъема. Здесь комичных и болезненных падений случается больше всего.
Антхольц у болельщика из России ассоциируется с Антоном Шипулиным. Здесь ковались его самые красивые победы. Идеализировала картинку всегда ясная и солнечная погода. Сами организаторы называют этот этап чудесным. Но похоже, что счастье выступать в Италии видел только Антон.
На трассе в Антхольце наблюдается большой перепад высот. Это мешает подготовке спортсменов, которые не обладают мощью на среднегорье. Для биатлонистов чемпионат мира может сорваться
Впервые в Чехию биатлонисты приехали в 2012 году. Для россиян это место памятно победами Шипулина на юниорском уровне и первым золотом на международных взрослых стартах Алексея Волкова в 2010-м.
Но зрители приезжают сюда не только за историей. Гонки в Контиолахти получаются зрелищными
В Осло этап Кубка мира регулярно проводится с 2000 года. Украшает соревнования знаменитый стадион с трамплином у трассы. Его реконструировали 19 раз, и он только больше притягивает внимание зрителей. Этим любезно и пользуются организаторы.
Трасса в Холменколлене равнинная, но не из простых. Крутой подъем перед выходом на стадион и длинный участок на самом стадионе — особенность. В таких условиях биатлонистам придется завершать международный сезон. Но раздача наград в конце соревнований точно заставляет забыть обо всех сложностях.
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Чтобы проще было следить за фаворитами, вспомним систему начисления кубковых очков:
В смешанной эстафете половина этой суммы идет в зачет женщинам, половина — мужчинам. А в супермиксте количество очков делится на четверых.