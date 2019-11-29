Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
29 ноября, источник: Sport24

Где будут побеждать Логинов, Бе и Фуркад. Гид по новому сезону Кубка мира

Ни одного этапа в Северной Америке.

Наверх

У зимников начинается соревновательное время. У биатлонистов в этом сезоне 9 этапов Кубка мира, чемпионат мира в Антхольце, куча переездов и разных высот. Чтобы не запутаться где, что и как, Sport24 собрал всю необходимую информацию в одном месте. Чекайте.

Эстерсунд

Источник: Sport24

Стартует сезон в Швеции — самом северном и мистическом из всех биатлонных этапов. Арена расположена на склоне холма, где возвышается башня Арктура. Близ нее есть озеро Сторсьон, где по легенде живет монстр-змей. Наверное, он и приносит потоки холодного ветра, периодически заглядывая к биатлонистам на стрельбище.

Первой гонкой значится уже традиционный сингл-микст. Невысокая трасса отлично подходит для вкатки, а короткий световой день вносит изюминку, позволяя проводить гонки в ночное время.

Хохфильцен

Источник: Sport24

Этап в Хохфильцене принято считать для россиян успешным. А для биатлонной семьи — старейшим. К чемпионату мира 2017 года стадион реконструировали, что стало дополнительным плюсом к красивым пейзажам и комфортной погоде.

Средняя высота трассы (около 1000 метров) только на вид кажется легкой. Основная хитрость — подъем перед огневым рубежом. Там невозможно перевести дух. Зато изготовка на высоком пульсе может убрать лишние колебания рук при стрельбе и решить исход гонки.

Ле Гран-Борнан

Источник: Sport24

Первый этап Кубка мира во французской деревушке (которую называют и Анси) прошел в 2013 году. Домашний и любимый этап Мартена Фуркада.

В Ле Гран-Борнане нет проблем со снегом. Трасса на стадионе Сильви Бекар не убийственная, но отдохнуть там особо негде. Зато можно спокойно полюбоваться на заснеженные пастбища, где летом пасутся коровы, деревенские шале и скотные дворы.

Оберхоф

Источник: Sport24

С 1999 года этапы Кубка мира проводятся в Оберхофе ежегодно. Уже по традиции биатлонисты будут там отдыхать от новогодних праздников. И немецкая трасса не пожалеет никого. С ней мучаются и спортсмены, и сервисеры. Все из-за влажности и елочных иголок.

Но это вряд ли можно изменить. Поэтому организаторы позаботились о том, чтобы биатлонистов не волновали проблемы недостатка снега. В Оберхофе все хорошо с искусственным покровом.

Рупольдинг

Источник: Sport24

Кубок мира в Рупольдинге проводится с начала его основания. В Баварию любят приезжать все биатлонисты. Там нет проблем со снегом и минимизированы потоки ветра. Но солнечную погоду спортсмены видят только на тренировках. Часть стартов там проводят при искусственном освещении.

В Рупольдинге относительно гладкий рельеф, хотя спусков и подъемов в избытке. Биатлонисты на это не жалуются. Кататься там комфортно. Может поэтому для многих этап и становится счастливым.

Поклюка

Источник: Sport24

Словенский этап коварен. Стадион на территории национального парка «Триглав» старается сделать все, чтобы оставить о себе приятное впечатление. Соревнуются атлеты на фоне альпийских пейзажей. Чуткие к природе строители даже не стали увеличивать число трибун до 1000 мест, чтобы не спиливать одно из деревьев.

Но трасса на высоте свыше 1300 метров обладает крутыми и опасными спусками и поворотами. К этому в комплекте идут три тяжелых подъема. Здесь комичных и болезненных падений случается больше всего.

Чемпионат мира в Антхольце

Источник: Sport24

Антхольц у болельщика из России ассоциируется с Антоном Шипулиным. Здесь ковались его самые красивые победы. Идеализировала картинку всегда ясная и солнечная погода. Сами организаторы называют этот этап чудесным. Но похоже, что счастье выступать в Италии видел только Антон.

На трассе в Антхольце наблюдается большой перепад высот. Это мешает подготовке спортсменов, которые не обладают мощью на среднегорье. Для биатлонистов чемпионат мира может сорваться из-за банальной ошибки в выборе проживания.

Нове-Место

Источник: Sport24

Впервые в Чехию биатлонисты приехали в 2012 году. Для россиян это место памятно победами Шипулина на юниорском уровне и первым золотом на международных взрослых стартах Алексея Волкова в 2010-м.

Нове-Место славится своей капризной погодой. Организаторы каждый год молятся погодным богам, чтобы не начал таять снег. Зато с ветром там все в порядке. Открытость стрельбища только усугубляет работу биатлонистов.

Контиолахти

Источник: Sport24

Когда-то в Контиолахти был небольшой местный лыжный клуб в лесу, а теперь современный стадион — центр лыжных видов в Финляндии. От истории сейчас осталось только красное деревянное табло с результатами.

Но зрители приезжают сюда не только за историей. Гонки в Контиолахти получаются зрелищными из-за типичной скандинавской природы и небольшой по высоте трассы. Там частенько удается без труда атаковать соперников в контактных гонках, если выжить после тяжелого подъема «Стена».

Холменколлен

Источник: Sport24

В Осло этап Кубка мира регулярно проводится с 2000 года. Украшает соревнования знаменитый стадион с трамплином у трассы. Его реконструировали 19 раз, и он только больше притягивает внимание зрителей. Этим любезно и пользуются организаторы.

Трасса в Холменколлене равнинная, но не из простых. Крутой подъем перед выходом на стадион и длинный участок на самом стадионе — особенность. В таких условиях биатлонистам придется завершать международный сезон. Но раздача наград в конце соревнований точно заставляет забыть обо всех сложностях.

***

Чтобы проще было следить за фаворитами, вспомним систему начисления кубковых очков:

  • за победу в каждой гонке дается 60 баллов, за второе место — 54, за третье — 48 и далее по убыванию. Всего очки получают 40 лучших спортсменов или команд;.
  • команды, которых обогнали на круг и сняли с дистанции, также получают зачетные очки;.
  • в зачет Кубка мира идут все личные гонки сезона (за вычетом двух худших стартов);.
  • в Малых зачетах по каждой биатлонной дисциплине суммируются все очки, набранные биатлонистом в данной дисциплине. В конце сезона в расчет не берется одна худшая гонка в данной дисциплине;.
  • гонки чемпионата мира оцениваются так же, как и обычные старты Кубка мира. При равенстве очков в общем зачете выше будет биатлонист, имеющий больше побед;.
  • в зачет Кубка наций входят только индивидуальные, спринтерские гонки и эстафеты.
В индивидуалке и спринте учитываются результаты трех лучших биатлонистов от страны. Очки за эстафету ценнее. Там дают 420 — за первое место, 390 — за второе, 360 — за третье и так далее.

В смешанной эстафете половина этой суммы идет в зачет женщинам, половина — мужчинам. А в супермиксте количество очков делится на четверых.

Читайте также
 «Совокупляется с мужчиной при детях и принимает наркотики». Отец хоккеиста Зайцева опозорил невестку
«Заходили 10-15 красивых девушек. Каждую ночь — бесплатно». Американский хоккеист — о жизни в России
Российские биатлонисты начинают выступление в Кубке мира
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Что происходит с самым дорогим футболистом «Зенита»
Защитник «Ростова» попал в символическую сборную отбора ЧЕ-2020
«Барселона» показала раздевалку после 0:4 от «Ливерпуля» (видео)
«Зенит» проиграл шестой матч подряд в Евролиге, уступив «Реалу»
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь