Где будут побеждать Логинов, Бе и Фуркад. Гид по новому сезону Кубка мира

У зимников начинается соревновательное время. У биатлонистов в этом сезоне 9 этапов Кубка мира, чемпионат мира в Антхольце, куча переездов и разных высот. Чтобы не запутаться где, что и как, Sport24 собрал всю необходимую информацию в одном месте. Чекайте.

Эстерсунд

Источник: Sport24

Стартует сезон в Швеции — самом северном и мистическом из всех биатлонных этапов. Арена расположена на склоне холма, где возвышается башня Арктура. Близ нее есть озеро Сторсьон, где по легенде живет монстр-змей. Наверное, он и приносит потоки холодного ветра, периодически заглядывая к биатлонистам на стрельбище.

Первой гонкой значится уже традиционный сингл-микст. Невысокая трасса отлично подходит для вкатки, а короткий световой день вносит изюминку, позволяя проводить гонки в ночное время.

Хохфильцен

Источник: Sport24

Этап в Хохфильцене принято считать для россиян успешным. А для биатлонной семьи — старейшим. К чемпионату мира 2017 года стадион реконструировали, что стало дополнительным плюсом к красивым пейзажам и комфортной погоде.

Средняя высота трассы (около 1000 метров) только на вид кажется легкой. Основная хитрость — подъем перед огневым рубежом. Там невозможно перевести дух. Зато изготовка на высоком пульсе может убрать лишние колебания рук при стрельбе и решить исход гонки.

Ле Гран-Борнан

Источник: Sport24

Первый этап Кубка мира во французской деревушке (которую называют и Анси) прошел в 2013 году. Домашний и любимый этап Мартена Фуркада.

В Ле Гран-Борнане нет проблем со снегом. Трасса на стадионе Сильви Бекар не убийственная, но отдохнуть там особо негде. Зато можно спокойно полюбоваться на заснеженные пастбища, где летом пасутся коровы, деревенские шале и скотные дворы.

Оберхоф

Источник: Sport24

С 1999 года этапы Кубка мира проводятся в Оберхофе ежегодно. Уже по традиции биатлонисты будут там отдыхать от новогодних праздников. И немецкая трасса не пожалеет никого. С ней мучаются и спортсмены, и сервисеры. Все из-за влажности и елочных иголок.

Но это вряд ли можно изменить. Поэтому организаторы позаботились о том, чтобы биатлонистов не волновали проблемы недостатка снега. В Оберхофе все хорошо с искусственным покровом.

Рупольдинг

Источник: Sport24

Кубок мира в Рупольдинге проводится с начала его основания. В Баварию любят приезжать все биатлонисты. Там нет проблем со снегом и минимизированы потоки ветра. Но солнечную погоду спортсмены видят только на тренировках. Часть стартов там проводят при искусственном освещении.

В Рупольдинге относительно гладкий рельеф, хотя спусков и подъемов в избытке. Биатлонисты на это не жалуются. Кататься там комфортно. Может поэтому для многих этап и становится счастливым.

Поклюка

Источник: Sport24

Словенский этап коварен. Стадион на территории национального парка «Триглав» старается сделать все, чтобы оставить о себе приятное впечатление. Соревнуются атлеты на фоне альпийских пейзажей. Чуткие к природе строители даже не стали увеличивать число трибун до 1000 мест, чтобы не спиливать одно из деревьев.

Но трасса на высоте свыше 1300 метров обладает крутыми и опасными спусками и поворотами. К этому в комплекте идут три тяжелых подъема. Здесь комичных и болезненных падений случается больше всего.

Чемпионат мира в Антхольце

Источник: Sport24

Антхольц у болельщика из России ассоциируется с Антоном Шипулиным. Здесь ковались его самые красивые победы. Идеализировала картинку всегда ясная и солнечная погода. Сами организаторы называют этот этап чудесным. Но похоже, что счастье выступать в Италии видел только Антон.

На трассе в Антхольце наблюдается большой перепад высот. Это мешает подготовке спортсменов, которые не обладают мощью на среднегорье. Для биатлонистов чемпионат мира может сорваться из-за банальной ошибки в выборе проживания.

Нове-Место

Источник: Sport24

Впервые в Чехию биатлонисты приехали в 2012 году. Для россиян это место памятно победами Шипулина на юниорском уровне и первым золотом на международных взрослых стартах Алексея Волкова в 2010-м.

Нове-Место славится своей капризной погодой. Организаторы каждый год молятся погодным богам, чтобы не начал таять снег. Зато с ветром там все в порядке. Открытость стрельбища только усугубляет работу биатлонистов.

Контиолахти

Источник: Sport24

Когда-то в Контиолахти был небольшой местный лыжный клуб в лесу, а теперь современный стадион — центр лыжных видов в Финляндии. От истории сейчас осталось только красное деревянное табло с результатами.

Но зрители приезжают сюда не только за историей. Гонки в Контиолахти получаются зрелищными из-за типичной скандинавской природы и небольшой по высоте трассы. Там частенько удается без труда атаковать соперников в контактных гонках, если выжить после тяжелого подъема «Стена».

Холменколлен

Источник: Sport24

В Осло этап Кубка мира регулярно проводится с 2000 года. Украшает соревнования знаменитый стадион с трамплином у трассы. Его реконструировали 19 раз, и он только больше притягивает внимание зрителей. Этим любезно и пользуются организаторы.

Трасса в Холменколлене равнинная, но не из простых. Крутой подъем перед выходом на стадион и длинный участок на самом стадионе — особенность. В таких условиях биатлонистам придется завершать международный сезон. Но раздача наград в конце соревнований точно заставляет забыть обо всех сложностях.

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Чтобы проще было следить за фаворитами, вспомним систему начисления кубковых очков:

за победу в каждой гонке дается 60 баллов, за второе место — 54, за третье — 48 и далее по убыванию. Всего очки получают 40 лучших спортсменов или команд;.

команды, которых обогнали на круг и сняли с дистанции, также получают зачетные очки;.

в зачет Кубка мира идут все личные гонки сезона (за вычетом двух худших стартов);.

в Малых зачетах по каждой биатлонной дисциплине суммируются все очки, набранные биатлонистом в данной дисциплине. В конце сезона в расчет не берется одна худшая гонка в данной дисциплине;.

гонки чемпионата мира оцениваются так же, как и обычные старты Кубка мира. При равенстве очков в общем зачете выше будет биатлонист, имеющий больше побед;.

в зачет Кубка наций входят только индивидуальные, спринтерские гонки и эстафеты.

В индивидуалке и спринте учитываются результаты трех лучших биатлонистов от страны. Очки за эстафету ценнее. Там дают 420 — за первое место, 390 — за второе, 360 — за третье и так далее.