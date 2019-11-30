Российские биатлонисты начинают выступление в Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. До конца года пройдут еще два этапа — в австрийском Хохфильцене и французском Анси. Состав сборной России на них был сформирован по итогам отборочных стартов, которые прошли в середине ноябре в Тюмени.

На Кубок мира отобрались Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Тамара Воронина.

Тренеры сборной хотели видеть в составе еще и Ирину Старых, однако правление Союза биатлонистов России не стало менять критерии отбора на Кубок мира, установленные до начала стартов в Тюмени. 32-летняя биатлонистка уже начала сезон на втором по значимости турнире — Кубке IBU. Если ей там удастся выступить успешно, не исключено, что ее подключат к стартам в Хохфильцене или Анси.

Это же касается и другие биатлонистов, попавших на Кубок IBU. В их числе и Екатерина Глазырина, которая возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет во второй половине февраля в итальянском Антхольце. Президент СБР Владимир Драчев поставил команде страны задачу выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, где россияне завоевали две серебряные медали и одну бронзовую. В Кубке мира цель мужской и женской команд — попасть в тройку в зачете национальных сборных (Кубке наций).

Фуркад в центре внимания

В связи с аннулированием результатов Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования, женская команды страны лишилась квоты на Кубок мира: на личные гонки она сможет выставлять не шесть, а пять спортсменок. Возвращение максимальной квоты — также в числе приоритетных задач команды.

Претендовать на победу в общем зачете будут норвежец Йоханнес Бё и Логинов, которые заняли первое и второе места соответственно в последнем розыгрыше Кубка мира. Определяющим должен стать сезон для пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Результаты француза год назад стали заметно падать. Он уже признавался, что, если ситуация не изменится, он готов завершить профессиональную карьеру.

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В женской части соревнования сохранить Большой хрустальный глобус, который вручается за победу в общем зачете, постарается итальянка Доротея Вирер. Ее главными конкурентами остаются соотечественница Лиза Виттоцци и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.