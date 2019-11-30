Первый этап КМ по биатлону стартует в шведском Эстерсунде

Начнутся соревнования в 15.10 (по минскому времени) одиночной смешанной эстафетой, в которой дистанцию преодолеют белорусы Никита Лобастов и Анна Сола. Продолжатся состязания в 17.00 смешанной эстафетой, где за награды в числе прочих поборются Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Бочарников и Антон Смольский.