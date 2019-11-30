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13:27 (мск), источник: БЕЛТА

Первый этап КМ по биатлону стартует в шведском Эстерсунде

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Начнутся соревнования в 15.10 (по минскому времени) одиночной смешанной эстафетой, в которой дистанцию преодолеют белорусы Никита Лобастов и Анна Сола. Продолжатся состязания в 17.00 смешанной эстафетой, где за награды в числе прочих поборются Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Бочарников и Антон Смольский.

Завершатся соревнования 8 декабря.

Сегодня также продолжится спринтами первый этап Кубка IBU в норвежском Шушене.

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