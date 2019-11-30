Кайшева и Шопин выиграли гонки преследования на первом этапе Кубка России

В соревнованиях у женщин в Тюмени победительницей стала Ульяна Кайшева. Представительница Удмуртии смогла опередить Анну Никулину и Валерию Васнецову.

Соревнования у мужчин прошли в Ханты-Мансийске, победу одержал Юрий Шопин. Он опередил опытного Алексея Слепова, переиграв представителя Санкт-Петербурга на последнем огневом рубеже и удержав преимущество на финишном отрезке. Третьим стал Пётр Пащенко.



Биатлон. Кубок России



1-й этап. Ханты-Мансийск

Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)