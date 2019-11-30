Шведы выиграли первую гонку КМ по биатлону, сборная России провалилась
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шведы Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон победили в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шведы Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон победили в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Шведы стали первыми со временем 36 минут 42,1 секунды (2 штрафных круга). Второй результат показали немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (+18,1 секунды; одинштрафной круг), третье — норвежцы Марте Рейселанд и Ветле Шоста Кристиансен (+40,4 секунды; один штрафной круг).
Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место (+2.11,4; пять штрафных кругов).
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Швеция
|36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов)
|2
|Германия
|отставание 18,1 (1 + 9)
|3
|Норвегия
|40,4 (1 + 16)
|4
|Украина
|56,9 (3 + 6)
|5
|Эстония
|1.01,6 (1 + 8)
|6
|США
|1.17,0 (1 + 16)
|7
|Франция
|8
|Италия
|9
|Беларусь
|10
|Канада