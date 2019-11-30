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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведы выиграли первую гонку КМ по биатлону, сборная России провалилась

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шведы Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон победили в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

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Источник: AP 2019

Шведы стали первыми со временем 36 минут 42,1 секунды (2 штрафных круга). Второй результат показали немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (+18,1 секунды; одинштрафной круг), третье — норвежцы Марте Рейселанд и Ветле Шоста Кристиансен (+40,4 секунды; один штрафной круг).

Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место (+2.11,4; пять штрафных кругов).

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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    Германия
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30.11.2019 15:10Эстерсунд (Швеция)Смешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов)
2ГерманияГермания
Франциска Пройсс, Эрик Лессер
отставание 18,1 (1 + 9)
3НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Ветле Кристиансен
40,4 (1 + 16)
4УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Артем Тищенко
56,9 (3 + 6)
5ЭстонияЭстония
Регина Ойа, Рене Цахкна
1.01,6 (1 + 8)
6СШАСША
Сьюзен Данкли, Шон Догерти
1.17,0 (1 + 16)
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Симон Дестье
8ИталияИталия
Федерика Санфилиппо, Лука Бормолини
9БеларусьБеларусь
Анна Сола, Никита Лобостов
10КанадаКанада
Эмма Ландер, Кристиан Гоу
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