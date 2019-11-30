Россия провалила первую гонку КМ по биатлону: мы вне топ-10. Швеция выиграла, Эстония — 5-я
За наших страшно.
За наших страшно.
Дождаться биатлонный сезон было сложно, но мы смогли. Ленточку на открытии Кубка мира в Эстерсунде перерезать
Исторически так вышло, что победные традиции в этой гонке принадлежат России. В 2015 году на этапе в
Вот поэтому каждый год и приходится вспоминать прошлое.
В новом сезоне надежды связаны с экспериментальным дуэтом. Бежать доверили Матвею Елисееву и Тамаре Ворониной — дебютантке Кубка мира.
Если от Елисеева понятно чего ожидать, то, как справится Воронина, предсказать было нереально.
И в такой мясорубке на второй план ушла и годная физическая готовность, и блестящее выступление на отборе в Тюмени.
Отсутствие соревновательного опыта такого уровня сразу же дало о себе знать на старте. Предложенные соперницами скорости Воронина не потянула. На огневом рубеже чудом удалось избежать штрафного круга после лежки (3 промаха), а уж после Тамара настреляла на 4 штрафных круга.
7 промахов из 8 возможных на стойке — это
Пока украинец Артем Тищенко и немец Эрик Лессер выкатывались к огневому рубежу, Матвей Елисеев только убегал в гонку. Все потому, что 22-е место и двухминутное отставание — не шутки, а реальность.
Кстати, начал Матвей хорошо. Из положительного — скорость никуда не делась. Елисеев даже на лежке порадовал идеальной стрельбой. Но все это было мимолетно. Коварная яма неудачи ждала россиянина на стойке. Ряд непопаданий и еще один круг штрафа отбросили сборную к черте невозвращения.
В лидерах были Украина, Германия и Швеция с Себастьяном Самуэльсоном и Ханной Эберг.
А за Воронину на очередном этапе было уже просто страшно. Но, о чудо, дебютантку психологически отпустило. Тамара выбила 10 из 10, и мы добрались аж до топ-15. Но попасть даже в десятку было почти невозможно.
Среди лидеров ситуация тем временем изменилась. Анастасия Меркушина со стрельбой не справилась, и украинцы из претендентов на медали выпали. Их место заняли шведы. А на место хозяев этапа встали норвежцы.
Но от этих разборок были все так же далеки россияне. Елисеева тоже уже ничего не держало, и со стрельбой он справился практически идеально. Этого хватило, чтобы финишировать на 12-м месте. И где вот такая легкая стрельба была час назад?
Как все плохо у наших, можно посмотреть на примере сборной Эстонии. Ребята умудрились занять 5-е место всего с одним кругом штрафа. И кто из нас биатлонная держава?
В медальных разборках все решила заключительная стойка. Лессер заехал на штрафной круг и позволил Самуэльссону порадовать местную публику, финишировав первым. Ветле Шостад Кристиансен тоже не подвел, и бронзу норвежцы удержали.
Сборной России остается только вынести урок из этой гонки и попросить тренеров назначить всем биатлонистам курс походов к психологу. Иначе мы скоро Монголии проигрывать начнем.
Виктория Дмитриева
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Швеция
|36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов)
|2
|Германия
|отставание 18,1 (1 + 9)
|3
|Норвегия
|40,4 (1 + 16)
|4
|Украина
|56,9 (3 + 6)
|5
|Эстония
|1.01,6 (1 + 8)
|6
|США
|1.17,0 (1 + 16)
|7
|Франция
|8
|Италия
|9
|Беларусь
|10
|Канада