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17:16 (мск), источник: Sport24

Россия провалила первую гонку КМ по биатлону: мы вне топ-10. Швеция выиграла, Эстония — 5-я

За наших страшно.

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Источник: AFP 2019

Дождаться биатлонный сезон было сложно, но мы смогли. Ленточку на открытии Кубка мира в Эстерсунде перерезать как-то непринято, поэтому — сингл-микст.

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Исторически так вышло, что победные традиции в этой гонке принадлежат России. В 2015 году на этапе в Нове-Место Алексей Волков и Яна Романова стали лучшими. Но с тех пор мы больше в сингл-миксте на первой ступеньке подиума замечены не были.

Вот поэтому каждый год и приходится вспоминать прошлое.

В новом сезоне надежды связаны с экспериментальным дуэтом. Бежать доверили Матвею Елисееву и Тамаре Ворониной — дебютантке Кубка мира.

Если от Елисеева понятно чего ожидать, то, как справится Воронина, предсказать было нереально.

И в такой мясорубке на второй план ушла и годная физическая готовность, и блестящее выступление на отборе в Тюмени.

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Отсутствие соревновательного опыта такого уровня сразу же дало о себе знать на старте. Предложенные соперницами скорости Воронина не потянула. На огневом рубеже чудом удалось избежать штрафного круга после лежки (3 промаха), а уж после Тамара настреляла на 4 штрафных круга.

7 промахов из 8 возможных на стойке — это что-то новенькое.

Пока украинец Артем Тищенко и немец Эрик Лессер выкатывались к огневому рубежу, Матвей Елисеев только убегал в гонку. Все потому, что 22-е место и двухминутное отставание — не шутки, а реальность.

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Кстати, начал Матвей хорошо. Из положительного — скорость никуда не делась. Елисеев даже на лежке порадовал идеальной стрельбой. Но все это было мимолетно. Коварная яма неудачи ждала россиянина на стойке. Ряд непопаданий и еще один круг штрафа отбросили сборную к черте невозвращения.

В лидерах были Украина, Германия и Швеция с Себастьяном Самуэльсоном и Ханной Эберг.

А за Воронину на очередном этапе было уже просто страшно. Но, о чудо, дебютантку психологически отпустило. Тамара выбила 10 из 10, и мы добрались аж до топ-15. Но попасть даже в десятку было почти невозможно.

Среди лидеров ситуация тем временем изменилась. Анастасия Меркушина со стрельбой не справилась, и украинцы из претендентов на медали выпали. Их место заняли шведы. А на место хозяев этапа встали норвежцы.

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Но от этих разборок были все так же далеки россияне. Елисеева тоже уже ничего не держало, и со стрельбой он справился практически идеально. Этого хватило, чтобы финишировать на 12-м месте. И где вот такая легкая стрельба была час назад?

Как все плохо у наших, можно посмотреть на примере сборной Эстонии. Ребята умудрились занять 5-е место всего с одним кругом штрафа. И кто из нас биатлонная держава?

В медальных разборках все решила заключительная стойка. Лессер заехал на штрафной круг и позволил Самуэльссону порадовать местную публику, финишировав первым. Ветле Шостад Кристиансен тоже не подвел, и бронзу норвежцы удержали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборной России остается только вынести урок из этой гонки и попросить тренеров назначить всем биатлонистам курс походов к психологу. Иначе мы скоро Монголии проигрывать начнем.

Виктория Дмитриева

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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30.11.2019 15:10Эстерсунд (Швеция)Смешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов)
2ГерманияГермания
Франциска Пройсс, Эрик Лессер
отставание 18,1 (1 + 9)
3НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Ветле Кристиансен
40,4 (1 + 16)
4УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Артем Тищенко
56,9 (3 + 6)
5ЭстонияЭстония
Регина Ойа, Рене Цахкна
1.01,6 (1 + 8)
6СШАСША
Сьюзен Данкли, Шон Догерти
1.17,0 (1 + 16)
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Симон Дестье
8ИталияИталия
Федерика Санфилиппо, Лука Бормолини
9БеларусьБеларусь
Анна Сола, Никита Лобостов
10КанадаКанада
Эмма Ландер, Кристиан Гоу
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