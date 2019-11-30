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19:14 (мск), источник: Sport24

Логинов вытащил Россию на 4-е место в смешанной эстафете. Шансов на топ-3 уже не было

Юрлова-Перхт зашла на штрафной круг.

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Провал Матвея Елисеева и Тамары Ворониной в сингл-миксте хотелось поскорее забыть. Организаторы Кубка мира будто знали, что так получится, и второй гонкой в этот же день обозначили смешанную эстафету. Шанс на нормальное начало сезона был еще не потерян.

Ведь четверку тренерский штаб заявил лучшую из возможных — Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Бояться за ребят хотелось меньше всего.

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Юрлову-Перхт мы редко могли видеть на сборах с основой. Ей доверили стартовый этап. И после идеальной лежки ей вообще хотелось петь серенады. Но старые проблемы со стойкой мигом отправили ее бежать штрафной круг. Говорит, что кураж захлестнул.

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Вот и пришлось Мироновой соседствовать не с Италией, Финляндией и Швецией в топ-3, а с Канадой, Австрией и Польшей за пределами десятки. И все это с отставанием больше минуты.

На своем этапе Мироновой не удалось как-то особенно сильно включить скорости болида Формулы-1 и подобраться к Доротее Вирер и Дениз Херманн. Не удивила Света и на стрельбище. Дополнительные патроны добавили к отставанию еще минуту.

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Хотя даже в такой ситуации Малышко отправился в гонку с 11-го места. Но его тюменские скорости в рамках эстафеты тоже не особо работали. Лукас Хофер круто начал, привез россиянину пару секунд к отставанию. Что уж говорить о стрельбе. Когда он изготавливался, итальянец уже проходил контрольные отсечки.

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На рубеже Малышко обошелся без штрафов, но мешало наличие у него дополнительных патронов. Все же некоторые с ветром справлялись лучше. Хотя Логинов все равно отправился на заключительный этап в 11-секундах от топ-6. Цветы мы еще могли получить.

После лежки определился круг претендентов на медали. Доминик Виндиш начудил и чуть не подпустил к себе Йоханнеса Бе и Мартина Понсилуому. Итальянцу повезло, что ветер задул на стрельбе соперников и близко быстроногий норвежец приблизиться не смог, оставшись в 40 секундах.

Пришлось Рыжему ждать своего шанса до стойки. Виндиш там снова отработал с помарками, а вот Бе наладил свою стрельбу после неудачи в масс-старте на чемпионате мира и выбил все мишени, как из пулемета. Теперь между ними было только 12 секунд и бешеная интрига.

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Но Бе итальянца не догнал. До победы ему не хватило всего пары секунд. Бронза без каких-либо притязаний осталась за неутомимыми шведами.

А Логинов снова спас команду от позора. Идеальная лежка сразу позволила подняться на 5-е место. Страшное двухминутное отставание тоже начало сокращаться. Потом было пару ошибок на стойке, но они не помешали лидеру сборной обогнать швейцарца Жереми Финелло и отбить 4-е место.

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