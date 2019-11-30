Логинов вытащил Россию на 4-е место в смешанной эстафете. Шансов на топ-3 уже не было

Провал Матвея Елисеева и Тамары Ворониной в
Ведь четверку тренерский штаб заявил лучшую из возможных — Екатерина
Вот и пришлось Мироновой соседствовать не с Италией, Финляндией и Швецией в топ-3, а с Канадой, Австрией и Польшей за пределами десятки. И все это с отставанием больше минуты.
На своем этапе Мироновой не удалось
Хотя даже в такой ситуации Малышко отправился в гонку с 11-го места. Но его тюменские скорости в рамках эстафеты тоже не особо работали. Лукас Хофер круто начал, привез россиянину пару секунд к отставанию. Что уж говорить о стрельбе. Когда он изготавливался, итальянец уже проходил контрольные отсечки.
На рубеже Малышко обошелся без штрафов, но мешало наличие у него дополнительных патронов. Все же некоторые с ветром справлялись лучше. Хотя Логинов все равно отправился на заключительный этап в 11-секундах от топ-6. Цветы мы еще могли получить.
После лежки определился круг претендентов на медали. Доминик Виндиш начудил и чуть не подпустил к себе Йоханнеса Бе и Мартина Понсилуому. Итальянцу повезло, что ветер задул на стрельбе соперников и близко быстроногий норвежец приблизиться не смог, оставшись в 40 секундах.
Пришлось Рыжему ждать своего шанса до стойки. Виндиш там снова отработал с помарками, а вот Бе наладил свою стрельбу после неудачи в
Но Бе итальянца не догнал. До победы ему не хватило всего пары секунд. Бронза без
А Логинов снова спас команду от позора. Идеальная лежка сразу позволила подняться на 5-е место. Страшное двухминутное отставание тоже начало сокращаться. Потом было пару ошибок на стойке, но они не помешали лидеру сборной обогнать швейцарца Жереми Финелло и отбить 4-е место.