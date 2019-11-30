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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрлова-Перхт: Немножко забыла про стрельбу стоя в смешанной эстафете

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что «немножко забыла» про стрельбу стоя в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в субботу стала четвертой в смешанной эстафете. Юрлова-Перхт на второй стрельбе на своем этапе пробежала штрафной круг.

«После лежки увлеклась гонкой, хорошо чувствовала себя на лыжне, и немножко забыла, что нужно стрельнуть стоя. На стойке не нашла свой ритм, торопилась. Все выстрелы были без ритма. Я чувствовала, что разлетается все. Хочется отметить отличную подготовку лыж. Спасибо сервис-бригаде», — заявила Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

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