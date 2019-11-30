Юрлова-Перхт: Немножко забыла про стрельбу стоя в смешанной эстафете
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина
Сборная России в субботу стала четвертой в смешанной эстафете.
«После лежки увлеклась гонкой, хорошо чувствовала себя на лыжне, и немножко забыла, что нужно стрельнуть стоя. На стойке не нашла свой ритм, торопилась. Все выстрелы были без ритма. Я чувствовала, что разлетается все. Хочется отметить отличную подготовку лыж. Спасибо сервис-бригаде», — заявила