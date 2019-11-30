Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
22Поклон Петрова, промах Игнатьева и тульские красавицы. «Краснодар» в погоне за «Локо»
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Драчев: Женщины в сборной России выпадали во время смешанной эстафеты

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Российские биатлонистки Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова в составе национальной команды во время смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде смотрелись хуже мужчин, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Российская команда (Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов) в смешанной эстафете заняла четвертое место.

«Немного девочки (выпадали). Это не их уровень. Это огромная ответственность, которую они внутри переживают. Соперники уже отстреляли, а наши еще не сделали ни одного выстрела. Волнение у спортсменов», — заявил Драчев.

«Логинов и Малышко прошли достаточно спокойно. Зная лидерские качества Малышко, он мог бы не допускать (использования) дополнительных патронов. Наверное, правильно, что эстафеты идут первыми. Этот напор проходит», — добавил он.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации горячих фото
Логинов вытащил Россию на 4-е место в смешанной эстафете
«Ливерпуль» выиграл благодаря дублю центрального защитника
Россия провалила первую гонку КМ по биатлону: мы вне топ-10
Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»
«Челси» на своем поле проиграл в лондонском дерби
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Гол Рамоса принес мадридскому «Реалу» победу в матче Примеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь