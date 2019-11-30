Драчев: Женщины в сборной России выпадали во время смешанной эстафеты
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Российские биатлонистки Екатерина
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Российские биатлонистки Екатерина
Российская команда (Екатерина
«Немного девочки (выпадали). Это не их уровень. Это огромная ответственность, которую они внутри переживают. Соперники уже отстреляли, а наши еще не сделали ни одного выстрела. Волнение у спортсменов», — заявил Драчев.
«Логинов и Малышко прошли достаточно спокойно. Зная лидерские качества Малышко, он мог бы не допускать (использования) дополнительных патронов. Наверное, правильно, что эстафеты идут первыми. Этот напор проходит», — добавил он.