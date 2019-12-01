Хватит нежностей! Зачем дебютантку сборной России по биатлону бросили в пекло
В сборной России
В сборной России
Первая гонка сезона завершилась неудачно для сборной России. Наша команда заняла 12-е место, уйдя на пять штрафных кругов. Четыре из них на счету абсолютной дебютантки Тамары Ворониной. Надо отдать должное болельщикам, многие из которых не стали сильно критиковать спортсменку. Не стоит критиковать и тренерский штаб, который сделал всё правильно.
Тамаре 24 года. Многие зарубежные спортсменки из
Но если в 24 года бояться психологического давления, то вряд ли
«Психологическое давление идёт на всех, но если не пробовать молодых, то у нас будут бегать одни и те же. Нужно выпускать, тестировать, тогда они научатся не перегорать. Уверен, что в дальнейшем будет лучше,
Да, все эти девушки имеют больший опыт, но ведь и Тамаре его надо
Первые две гонки сезона в женской части, честно говоря, вызвали опасения. Помимо неудачи Ворониной, которая была явно отлично готова две недели назад, не слишком удачно выступили и лидеры сборной России — Екатерина Юрлова и Светлана Миронова. Юрлова в прошлом сезоне страдала со «стойкой» и должна была решить проблему в межсезонье. Стрелять то Катя умеет из любых положений и в любых условиях. Но в смешанной эстафете она в очередной раз провалила стрельбу стоя. И вряд ли можно назвать случайностью.
Миронова в целом нормально отстреляла для таких погодных условий. Однако не показала своей фирменной скорости. И это настораживает даже больше. Что это — осторожный вкат в сезон или
Александр Говоров
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Швеция
|36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов)
|2
|Германия
|отставание 18,1 (1 + 9)
|3
|Норвегия
|40,4 (1 + 16)
|4
|Украина
|56,9 (3 + 6)
|5
|Эстония
|1.01,6 (1 + 8)
|6
|США
|1.17,0 (1 + 16)
|7
|Франция
|8
|Италия
|9
|Беларусь
|10
|Канада