Старых завоевала серебро на этапе Кубка IBU в Норвегии
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Биатлонистка Ирина Старых завоевала серебряную медаль в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Биатлонистка Ирина Старых завоевала серебряную медаль в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
Старых с одним промахом уступила 15,4 секунды победительнице гонки шведке Элизабет Хёгберг, которая с двумя промахами преодолела дистанцию 10 километров за 31 минуту 7,6 секунды. Бронзовым призером стала еще одна представительница России Екатерина Глазырина (+19,4, один промах).