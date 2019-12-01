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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Старых завоевала серебро на этапе Кубка IBU в Норвегии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Биатлонистка Ирина Старых завоевала серебряную медаль в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

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Источник: РИА "Новости"

Старых с одним промахом уступила 15,4 секунды победительнице гонки шведке Элизабет Хёгберг, которая с двумя промахами преодолела дистанцию 10 километров за 31 минуту 7,6 секунды. Бронзовым призером стала еще одна представительница России Екатерина Глазырина (+19,4, один промах).

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