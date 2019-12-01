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16:33 (мск), источник: Sport24

У Елисеева внезапно медаль в первой личной гонке Кубка мира. Это похоже на чудо!

Матвей проиграл только братьям Бе. Логинов — 4-й.

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Этап в Эстерсунде из-за эстафет пришлось видоизменить, и спринтерские гонки лишились продолжения в виде пасьюта. Но даже так болельщики ничего не потеряли. Ведь борьбу между Александром Логиновым, Йоханнесом Бе и Мартеном Фуркадом все равно в какой гонке наблюдать.

Интрига зародилась еще до старта. Ведь Рыжий прибеднялся, что не в лучшей форме. Логинова прямо перед началом сезона накрыла старая травма. И только Фуркад был на подъеме после гонок в Шушене.

Первым в гонку ушел россиянин. Начал не быстро. Тарьей Бе привез ему к лежке 10 секунд, но Саша чисто сработал на рубеже и все держал под контролем. Хотя тревожно было. Логинов проиграл ногами даже Эдуарду Латыпову.

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Но радоваться за Латыпова не стоит. На втором круге у него случилось западение скорости. А два промаха на стойке вообще отбросили его за пределы топ-20. Невесело смотреть было и за Дмитрием Малышко. Он пальнул мимо четырежды и провалил спринт. Феноменальной скорости, кстати, тоже не показал. Болгарин Владимир Илиев был быстрее обоих россиян.

И пока ребята финишировали, Логинов подошел к стойке. Мишени сдавались перед россиянином без боя. Кроме одной. Правда, со штрафным кругом он был все равно в лидерах. Тарьей Бе стрелял почти в эти же секунды: на последнюю мишень он потратил уйму времени, но все равно промазал.

После рубежа между ним и Логиновым было 0,3 секунды. Но последствия травмы вылились в западение скорости, Логинов начал уступать норвежцу. На финише — 8 секунд разрыва. И его подиум трещал по швам, учитывая, как начали Бе и Фуркад.

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Парни стартовали друг за другом, и на отметке 2,1 км француз проигрывал всего 5,3 секунды. А после лежки, где Йоханнес промазал, и вовсе красовался на первой строчке. Это было уже интересно. Если бы не стойка.

Бе был идеален, а вот Фуркад дважды оказался неточен. Успешное возвращение короля пришлось отложить. На финише его вели по времени Логинова, но он проиграл ему 0,8 секунды и остался за пределами топ-3.

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А вот врунишка из Норвегии включил свои знаменитые скорости и 19 секунд выиграл у старшего брата. И он еще что-то про неоптимальную форму говорил. Но порадоваться золотой медали он еще некоторое время не мог.

После заключительной стрельбы Матвей Елисеев навел знатного шороху. Межсезонье в компании Альбины Ахатовой и Максима Максимова не прошло зря.

Елисеев с нолем почти на 10 секунд опережал Йоханнеса после рубежа. Вопрос был в том, дотянет до финиша или нет.

Не дотянул. Последний круг был для него гиблым и в прошлом году. На последней отсечке он проигрывал уже 17 секунд. Но тренеры так громко подбадривали Матвея, что он додержал хотя бы призовое место. А еще опередил Логинова и Фуркада и чуть не сдвинул со второй строчки Бе-старшего. Первый подиум в карьере и бронза — лучшего старта сезона и представить было нельзя.

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Остальные россияне были не так хороши. Латыпов — 25-й, Евгений Гараничев — 29-й, Никита Поршнев — 37-й, Антон Бабиков — 41-й. Малышко со своими четырьмя еще дальше — 58-й. Но, кстати, по скорости петербуржец был не так плох, как его итог.

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01.12.2019 14:30Эстерсунд (Швеция)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.18,3 (1 шт. круг)
2Тарьей БеНорвегияНорвегияотставание 19,0 (1)
3Матвей ЕлисеевРоссияРоссия19,9 (0)
4Александр ЛогиновРоссияРоссия27,1 (1)
5Мартен ФуркадФранцияФранция27,9 (2)
6Йоханнес КюнГерманияГермания28,7 (2)
7Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия
8Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия
9Юлиан ЭберхардАвстрияАвстрия
10Владимир ИлиевБолгарияБолгария
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