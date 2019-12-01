У Елисеева внезапно медаль в первой личной гонке Кубка мира. Это похоже на чудо!

Этап в Эстерсунде из-за эстафет пришлось видоизменить, и спринтерские гонки лишились продолжения в виде пасьюта. Но даже так болельщики ничего не потеряли. Ведь борьбу между Александром Логиновым, Йоханнесом Бе и Мартеном Фуркадом все равно в какой гонке наблюдать.

Интрига зародилась еще до старта. Ведь Рыжий прибеднялся, что не в лучшей форме. Логинова прямо перед началом сезона накрыла старая травма. И только Фуркад был на подъеме после гонок в Шушене.

Первым в гонку ушел россиянин. Начал не быстро. Тарьей Бе привез ему к лежке 10 секунд, но Саша чисто сработал на рубеже и все держал под контролем. Хотя тревожно было. Логинов проиграл ногами даже Эдуарду Латыпову.

Но радоваться за Латыпова не стоит. На втором круге у него случилось западение скорости. А два промаха на стойке вообще отбросили его за пределы топ-20. Невесело смотреть было и за Дмитрием Малышко. Он пальнул мимо четырежды и провалил спринт. Феноменальной скорости, кстати, тоже не показал. Болгарин Владимир Илиев был быстрее обоих россиян.

И пока ребята финишировали, Логинов подошел к стойке. Мишени сдавались перед россиянином без боя. Кроме одной. Правда, со штрафным кругом он был все равно в лидерах. Тарьей Бе стрелял почти в эти же секунды: на последнюю мишень он потратил уйму времени, но все равно промазал.

После рубежа между ним и Логиновым было 0,3 секунды. Но последствия травмы вылились в западение скорости, Логинов начал уступать норвежцу. На финише — 8 секунд разрыва. И его подиум трещал по швам, учитывая, как начали Бе и Фуркад.

Парни стартовали друг за другом, и на отметке 2,1 км француз проигрывал всего 5,3 секунды. А после лежки, где Йоханнес промазал, и вовсе красовался на первой строчке. Это было уже интересно. Если бы не стойка.

Бе был идеален, а вот Фуркад дважды оказался неточен. Успешное возвращение короля пришлось отложить. На финише его вели по времени Логинова, но он проиграл ему 0,8 секунды и остался за пределами топ-3.

А вот врунишка из Норвегии включил свои знаменитые скорости и 19 секунд выиграл у старшего брата. И он еще что-то про неоптимальную форму говорил. Но порадоваться золотой медали он еще некоторое время не мог.

После заключительной стрельбы Матвей Елисеев навел знатного шороху. Межсезонье в компании Альбины Ахатовой и Максима Максимова не прошло зря.

Елисеев с нолем почти на 10 секунд опережал Йоханнеса после рубежа. Вопрос был в том, дотянет до финиша или нет.

Не дотянул. Последний круг был для него гиблым и в прошлом году. На последней отсечке он проигрывал уже 17 секунд. Но тренеры так громко подбадривали Матвея, что он додержал хотя бы призовое место. А еще опередил Логинова и Фуркада и чуть не сдвинул со второй строчки Бе-старшего. Первый подиум в карьере и бронза — лучшего старта сезона и представить было нельзя.