У Елисеева внезапно медаль в первой личной гонке Кубка мира. Это похоже на чудо!
Матвей проиграл только братьям Бе. Логинов — 4-й.
Матвей проиграл только братьям Бе. Логинов — 4-й.
Этап в Эстерсунде
Первым в гонку ушел россиянин. Начал не быстро. Тарьей Бе привез ему к лежке 10 секунд, но Саша чисто сработал на рубеже и все держал под контролем. Хотя тревожно было. Логинов проиграл ногами даже Эдуарду Латыпову.
Но радоваться за Латыпова не стоит. На втором круге у него случилось западение скорости. А два промаха на стойке вообще отбросили его за пределы топ-20. Невесело смотреть было и за Дмитрием Малышко. Он пальнул мимо четырежды и провалил спринт. Феноменальной скорости, кстати, тоже не показал. Болгарин Владимир Илиев был быстрее обоих россиян.
И пока ребята финишировали, Логинов подошел к стойке. Мишени сдавались перед россиянином без боя. Кроме одной. Правда, со штрафным кругом он был все равно в лидерах. Тарьей Бе стрелял почти в эти же секунды: на последнюю мишень он потратил уйму времени, но все равно промазал.
После рубежа между ним и Логиновым было 0,3 секунды. Но последствия травмы вылились в западение скорости, Логинов начал уступать норвежцу. На финише — 8 секунд разрыва. И его подиум трещал по швам, учитывая, как начали Бе и Фуркад.
Парни стартовали друг за другом, и на отметке 2,1 км француз проигрывал всего 5,3 секунды. А после лежки, где Йоханнес промазал, и вовсе красовался на первой строчке. Это было уже интересно. Если бы не стойка.
Бе был идеален, а вот Фуркад дважды оказался неточен. Успешное возвращение короля пришлось отложить. На финише его вели по времени Логинова, но он проиграл ему 0,8 секунды и остался за пределами топ-3.
А вот врунишка из Норвегии включил свои знаменитые скорости и 19 секунд выиграл у старшего брата. И он еще
Елисеев с нолем почти на 10 секунд опережал Йоханнеса после рубежа. Вопрос был в том, дотянет до финиша или нет.
Не дотянул. Последний круг был для него гиблым и в прошлом году. На последней отсечке он проигрывал уже 17 секунд. Но тренеры так громко подбадривали Матвея, что он додержал хотя бы призовое место. А еще опередил Логинова и Фуркада и чуть не сдвинул со второй строчки
Остальные россияне были не так хороши. Латыпов — 25-й, Евгений Гараничев — 29-й, Никита Поршнев — 37-й, Антон Бабиков — 41-й. Малышко со своими четырьмя еще дальше — 58-й. Но, кстати, по скорости петербуржец был не так плох, как его итог.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|24.18,3 (1 шт. круг)
|2
|Тарьей Бе
|Норвегия
|отставание 19,0 (1)
|3
|Матвей Елисеев
|Россия
|19,9 (0)
|4
|Александр Логинов
|Россия
|27,1 (1)
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|27,9 (2)
|6
|Йоханнес Кюн
|Германия
|28,7 (2)
|7
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|8
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|9
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|10
|Владимир Илиев
|Болгария