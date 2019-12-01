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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касперович о медали Елисеева: Матвей — очень трудолюбивый биатлонист

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский биатлонист Матвей Елисеев является очень трудолюбивым спортсменом и несмотря на проблемы с дистанционной скоростью на финише, он выдержал и завоевал бронзовую медаль в спринте на первом этапе Кубка мира, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Александр Касперович.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Елисеев преодолел 10-километровую дистанцию без промахов на двух огневых рубежах и уступил 19,9 секунды победителю гонки норвежцу Йоханессу Бё,

«Матвей — очень трудолюбивый. В семье все построено для того, чтобы у него был результат. Он окреп, пока не хватает дистанционной скорости на финиш — это его слабое место, но я думаю, он работает над этим. И в этой гонке очень понравилось, что он выдержал. На первом этапе он показал хороший результат. Все идет в мужской команде, судя по спринту, так как и планировали тренеры. Логинов не выпадает, грамотно работает на рубеже, но пока не хватает скоростной выносливости, но это нормальное явление для первого этапа. Все будет нормально и дальше», — сказал Касперович по телефону.

Для 26-летнего Елисеева этот подиум стал первым в личных стартах на Кубке мира в карьере.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Матвей Елисеев
    Россия
    Россия
01.12.2019 14:30Эстерсунд (Швеция)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.18,3 (1 шт. круг)
2Тарьей БеНорвегияНорвегияотставание 19,0 (1)
3Матвей ЕлисеевРоссияРоссия19,9 (0)
4Александр ЛогиновРоссияРоссия27,1 (1)
5Мартен ФуркадФранцияФранция27,9 (2)
6Йоханнес КюнГерманияГермания28,7 (2)
7Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия
8Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия
9Юлиан ЭберхардАвстрияАвстрия
10Владимир ИлиевБолгарияБолгария
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