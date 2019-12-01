Касперович о медали Елисеева: Матвей — очень трудолюбивый биатлонист

«Матвей — очень трудолюбивый. В семье все построено для того, чтобы у него был результат. Он окреп, пока не хватает дистанционной скорости на финиш — это его слабое место, но я думаю, он работает над этим. И в этой гонке очень понравилось, что он выдержал. На первом этапе он показал хороший результат. Все идет в мужской команде, судя по спринту, так как и планировали тренеры. Логинов не выпадает, грамотно работает на рубеже, но пока не хватает скоростной выносливости, но это нормальное явление для первого этапа. Все будет нормально и дальше», — сказал Касперович по телефону.