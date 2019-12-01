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1 декабря, источник: ТАСС

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 1 декабря. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела за 19 минут 48,5 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах.

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Источник: Reuters

Второе место заняла норвежка Марте Олсбу-Рёйселанн (отставание 8,6 секунды; 2 промаха), третье — чешка Маркета Давидова (+11,9; 0). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 15-е место (+52,8; 3), Лариса Куклина заняла 18-е место (+57,7; 1), Тамара Воронина — 29-е (+1.19,6; 1), Екатерина Юрлова-Перхт — 51-е (+1.53,0; 3), Виктория Сливко — 61-е (+2.19,9; 2), Кристина Резцова — 78-е (+2.56,9; 3).

Вирер, которая является действующей обладательницей большого Хрустального глобуса, возглавила общий зачет Кубка мира и на следующую гонку выйдет в желтой майке лидера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующая гонка на первом этапе Кубка мира пройдет 4 декабря, в этот день состоится мужская индивидуальная гонка. Женская индивидуальная гонка пройдет 5 декабря.

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01.12.2019 17:30Эстерсунд (Швеция)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия19.48,5 (1 шт. круг)
2Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегияотставание 8,6 (2)
3Маркета ДавидоваЧехияЧехия11,9 (0)
4Франциска ПройссГерманияГермания19,2 (0)
5Лина ПерссонШвецияШвеция21,6 (1)
6Дениза ХерманнГерманияГермания22,1 (1)
7Катарина ИннерхоферАвстрияАвстрия
8Лена ХеккиШвейцарияШвейцария
9Селия ЭмоньеФранцияФранция
10Вита СемеренкоУкраинаУкраина
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