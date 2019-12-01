Итальянская биатлонистка Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 1 декабря. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела за 19 минут 48,5 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах.