Итальянская биатлонистка Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции

Второе место заняла норвежка Марте Олсбу-Рёйселанн (отставание 8,6 секунды; 2 промаха), третье — чешка Маркета Давидова (+11,9; 0). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 15-е место (+52,8; 3), Лариса Куклина заняла 18-е место (+57,7; 1), Тамара Воронина — 29-е (+1.19,6; 1), Екатерина Юрлова-Перхт — 51-е (+1.53,0; 3), Виктория Сливко — 61-е (+2.19,9; 2), Кристина Резцова — 78-е (+2.56,9; 3).
Вирер, которая является действующей обладательницей большого Хрустального глобуса, возглавила общий зачет Кубка мира и на следующую гонку выйдет в желтой майке лидера.
Следующая гонка на первом этапе Кубка мира пройдет 4 декабря, в этот день состоится мужская индивидуальная гонка. Женская индивидуальная гонка пройдет 5 декабря.