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1 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Глава IBU: Мы хотим видеть Россию частью биатлонной семьи

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, комментируя ситуацию вокруг допинг-скандалов в российском спорте, заявил, что в организации хотят видеть Россию «частью биатлонной семьи».

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Источник: Спорт РИА Новости

Комитет WADA по соответствию рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах. WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря. Ранее Далин в интервью РИА Новости заявлял, что ситуация для всего российского спорта после рекомендаций комитета по соответствию WADA «стала очень серьезной».

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«Россия — очень важная биатлонная страна, так что, вне всяких сомнений, мы хотим видеть ее частью биатлонной семьи. Однако я уже говорил: ключевое на данный момент, чтобы Россия провела необходимую домашнюю работу», — сказал Далин в эфире «Матч ТВ».

«(Если россиян отстранят от крупных турниров) Я расстроюсь, честно, я думаю, это перебор. Само собой, люди, причастные к допинговым делам должны быть изолированы. Но при чем здесь молодые атлеты? Считаю, WADA должно быть стыдно, такое решение много чести агентству не сделает», — отметил тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.

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Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад подчеркнул, что «чистые» атлеты должны иметь возможность выступать в любом случае. «Моя главная мысль — “чистые” атлеты при любом раскладе должны иметь возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от Олимпиад и чемпионатов мира просто на основании паспорта и лишь за то, что их страна совершала ошибки», — сказал Фуркад.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон считает справедливым, если «WADA последует рекомендациям и отстранит Россию, а некоторых спортсменов допустит к выступлениям нейтральном статусе».

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