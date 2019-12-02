Матвей Елисеев попал против ветра

Источник: РИА "Новости"

Очередной розыгрыш биатлонного Кубка мира начался для российской сборной очень неплохо. Первая же личная гонка сезона — мужской спринт — принесла ей медаль. Бронзу завоевал Матвей Елисеев, который до прорыва в шведском Эстерсунде несколько лет имел статус подающего надежды, но никак не мог воплотить их в заметный результат.

Итоги стартового уикенда этого розыгрыша Кубка мира, видимо, примерно соответствовали ожиданиям тех, кто внимательно следит за отечественным биатлоном. В его рамках состоялись четыре гонки, и две половинки российской сборной в них выглядели очень по-разному.

Женская команда, которая уже почти десятилетие держится в целом тише воды ниже травы и «взрывается» чем-то замечательным очень редко, выступила в своем привычном блеклом стиле. Открывавший кубковую программу сингл-микст российский тандем из Тамары Ворониной и Матвея Елисеева завалил из-за дебютантки Ворониной. В смешанной эстафете представлявшую Россию четверку подвела ветеран Екатерина Юрлова: если бы не заработанный ею штрафной круг, квартет мог бы по крайней мере побороться за призовую тройку, а так получилось четвертое место. Наконец, во вчерашнем спринте лучшей из россиянок была Светлана Миронова, занявшая 15-е место. И его даже странно считать именно провалом, учитывая прежние скромнейшие достижения россиянок.

Первые шведские старты (этап в Эстерсунде продолжится в конце недели индивидуальными гонками и классическими эстафетами) в исполнении российских мужчин произвели совсем иное впечатление. Прежде всего спринт. Предыдущий сезон оставлял ощущение, что после того, как закончил спортивную карьеру и начал карьеру политика Антон Шипулин, безусловная биатлонная звезда, регулярно приносившая призы, вся мощь российской команда заключена в одном-единственном человеке. Александр Логинов действительно выглядел неплохо — восемь раз заезжал на подиум, однажды оказался на верхней его ступеньке, затаскивал на высокие позиции эстафеты, в общем зачете Кубка мира был вторым вслед за норвежцем Йоханнесом Бё. В общем, он превратился в достойного сменщика Шипулина в качестве фронтмена команды. Проблема заключалась в том, что среди партнеров Логинова не было видно никого, кто мог бы сравниться с ним в плане резвости и стабильности.

В этом смысле эстерсундский спринт был, конечно, хорошим знаком, потому что на нем наконец по-настоящему проявил себя Матвей Елисеев.

О Елисееве, которому сейчас 26, когда в середине десятилетия он впервые попал в основу сборной, было принято говорить как о биатлонисте с большим потенциалом, несомненно подающем надежды. Но с реализацией потенциала как-то все не складывалось.

Три года назад, в первом более или менее полноценном своем сезоне в основе, Елисеев был, принимая во внимание «сырость» и дефицит опыта, неплох и временами оказывался неподалеку от подиума. Но в следующих двух розыгрышах никаких взлетов, хотя бы локальных, разовых, спортсмен не совершил, застряв на том уровне, который был у него, когда он только-только прорвался в сборную. В прошлом сезоне он всего один раз заехал в топ-десятку — в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Между тем спринт в Эстерсунде Матвей Елисеев провел как биатлонист элитный. Особенно показательна его стрельба. Шведский этап славен прежде всего коварным ветром, осложняющим стрельбу, с ней редко справляются даже самые матерые среди биатлонистов. Так вот, Елисеев не допустил на двух рубежах ни единого промаха. Кроме него, из тех, кто прорвался в первую десятку, такую меткость не продемонстрировал никто. Темп у Елисеева был, может быть, и не грандиозным, но и не катастрофически плохим. Отставания россиянина по времени, проведенному на лыжне, победившему в спринте стремительному Йоханнесу Бё, ставшему вторым его брату Тарьею, а также великому французу Мартену Фуркаду уложились в диапазон от 40 до 50 секунд.

А если бы Елисеев все-таки промазал, бронза от России все равно никуда не делась бы. Четверым в спринте был Александр Логинов, смотревшийся вполне свежим. Но он-то, промахнувшийся на стойке, как раз стал жертвой шведского ветра.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hfycksq4_cs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Доспехов

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция)

Одиночная смешанная эстафета. 1. Швеция — 36.42,1 (2 штрафных круга + 11 доп. патронов). 2. Германия — отставание 18,1 (1+9). 3. Норвегия — 40,4 (1+16).

Смешанная эстафета. 1. Италия — 1:05.56,1 (0 штрафных кругов + 9 доп. патронов). 2. Норвегия — отставание 4,1 (0+15). 3. Швеция — 59,9 (0+11). 4. Россия — 1.44,9 (1+13).

Мужчины. Спринт. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.18,3 (1 штрафной круг). 2. Тарьей Бё (оба — Норвегия) — отставание 19,0 (1). 3. Матвей Елисеев — 19,9 (0). 4. Александр Логинов (оба — Россия) — 27,1 (1).

Женщины. Спринт. 1. Доротея Вирер (Италия) — 19.48,5 (1 штрафной круг). 2. Марте Олсбю Ройселанн (Норвегия) — отставание 8,6 (2). 3. Маркета Давидова (Чехия) — 11,9 (0)… 15. Светлана Миронова (Россия) — 52,8 (3).