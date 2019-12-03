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20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испытание для Елисеева и Мироновой: что ждет биатлонистов в оставшихся гонках Эстерсунда

На стартовом этапе Кубка мира в Швеции пройдут еще индивидуальные гонки и эстафеты.

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Программа этапа в Эстерсунде в этом году получилась необычная. На первом старте Кубка мира нового сезона почему-то отсутствуют гонки преследования. С каким бы азартом мы поболели за Матвея Елисеева, который в воскресенье впервые попал на подиум в личной гонке Кубка мира! А вдруг бы он удвоил количество медалей на радость себе и болельщикам?

Шанс для Бабикова

Но вместо этого придется начинать все с начала в длинной и тяжелой индивидуалке. В прошлом году на открытии сезона в Поклюке в биатлонной классике Елисеев финишировал 20-м. Весной было пятое место на чемпионате Европы в этой дисциплине, а на чемпионате мира в Эстерсунде он в индивидуальной гонке участия не принимал. Интересно, как сложится на этот раз? Не только для Матвея, но и для всей команды.

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Спринт оставил странное впечатление. При том, что Елисеев с Логиновым показали себя большими молодцами, проиграли только братьям Бе и оставили позади самого Мартена Фуркада, остальные российские биатлонисты оказались далековато. Дмитрий Малышко промахнулся четыре раза — в индивидуалке так нельзя, Латыпов и Поршнев — по два. Гараничев и Бабиков — по одному, но ногами были не слишком убедительны. Кстати, для Бабикова, который в Эстерсунде выступает по личной квоте, гонка на 20 километров — отличный, «последний» говорить не хочется, шанс показать себя и заявить о своих амбициях на сезон.

В прошлом сезоне индивидуалки удавались российским мужчинам не слишком хорошо. Лучшая получилась в Кэнморе — в экстремальных условиях и при сниженной конкуренции. Тогда Логинов финишировал третьим.

Нынешняя индивидуальная гонка, в том числе, смотр сил для тренеров перед субботней эстафетой. Участие в ней Логинова и Елисеева на данный момент выглядит неоспоримым. Третью позицию, вероятно, займет Малышко. В смешанной-то он смотрелся неплохо, и опыт имеет колоссальный. А вот четвертая — под вопросом, и есть из кого выбирать. Поршнев — бронзовый призер последнего чемпионата мира, Бабиков — чемпион мира-2017, Латыпов тоже побегал в эстафетах в прошлом сезоне. Рассмотрят ли кандидатуру Гараничева? «Евгений и эстафеты» — одна из самых громких эпопей прошлого сезона. От победы вместе с командой в Оберхофе до отказа выйти на старт на чемпионате мира. Сейчас пока Гараничев выглядел не очень убедительно.

Оправится ли Юрлова от неудачного начала?

Мы привыкли смотреть на Екатерину Юрлову-Перхт как на проверенного бойца, надежного стрелка и настоящего лидера сборной. А первые гонки в Эстерсунде получились тревожными — штрафной круг в эстафете и проваленный спринт. Едва ли 51-е с тремя промахами можно называть достойным результатом. С этой точки зрения, может, и лучше, что в Эстерсунде нет гонки преследования.

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Но тут следует обратить внимание вот на что: первая неделя сезона редко получается для опытной россиянки удачной. Причем, независимо от того, где проходит стартовый этап. В предыдущие годы в индивидуалках на первом этапе Кубка мира Юрлова занимала 48-е, 33-е и 46-е места. Были еще 27-я и 48-я позиции в спринтах. Но уже неделей позже все поворачивалось в лучшую для Юрловой сторону. Будем надеяться, что и сейчас сработает тот же вариант.

Очень интересно посмотреть на Светлану Миронову. В воскресном спринте она показала второй среди всех участниц ход, чего с нашими девушками не случалось давно. Но три промаха стоили ей места в первой десятке. А в индивидуальной гонке как раз особенно ценится точная стрельба, и как Миронова проявит себя на стрельбище — одна из главных интриг для российских болельщиков. Лариса Куклина и Виктория Сливко, наоборот, обычно стреляют хорошо, и считается, что индивидуальная гонка подходит им лучше.

Женская индивидуалка, как и в случае с мужчинами, должна внести ясность в вопрос с эстафетой. Там, скорее всего, будут Миронова и Куклина. Воронина после провала в дебютной гонке Кубка мира, синглмиксте, в спринте смотрелась уже куда более уверенно, а значит, и свой шанс в эстафете классической должна получить. Но по этой позиции, как и по оставшейся вакансии пока есть вопросы, ответы на которые должны быть получены в четверг.

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Расписание этапа в Эстерсунде

4 декабря, среда

  • 18.15 Мужчины. Индивидуальная гонка

5 декабря, четверг

  • 18.20 Женщины. Индивидуальная гонка

7 декабря, суббота

  • 19.30 Мужчины. Эстафета

8 декабря, воскресенье

  • 17.30 Женщины. Эстафета.
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