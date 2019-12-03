Испытание для Елисеева и Мироновой: что ждет биатлонистов в оставшихся гонках Эстерсунда
На стартовом этапе Кубка мира в Швеции пройдут еще индивидуальные гонки и эстафеты.
На стартовом этапе Кубка мира в Швеции пройдут еще индивидуальные гонки и эстафеты.
Программа этапа в Эстерсунде в этом году получилась необычная. На первом старте Кубка мира нового сезона
Но вместо этого придется начинать все с начала в длинной и тяжелой индивидуалке. В прошлом году на открытии сезона в Поклюке в биатлонной классике Елисеев финишировал 20-м. Весной было пятое место на чемпионате Европы в этой дисциплине, а на чемпионате мира в Эстерсунде он в индивидуальной гонке участия не принимал. Интересно, как сложится на этот раз? Не только для Матвея, но и для всей команды.
Спринт оставил странное впечатление. При том, что Елисеев с Логиновым показали себя большими молодцами, проиграли только братьям Бе и оставили позади самого Мартена Фуркада, остальные российские биатлонисты оказались далековато. Дмитрий Малышко промахнулся четыре раза — в индивидуалке так нельзя, Латыпов и Поршнев — по два. Гараничев и Бабиков — по одному, но ногами были не слишком убедительны. Кстати, для Бабикова, который в Эстерсунде выступает по личной квоте, гонка на 20 километров — отличный, «последний» говорить не хочется, шанс показать себя и заявить о своих амбициях на сезон.
В прошлом сезоне индивидуалки удавались российским мужчинам не слишком хорошо. Лучшая получилась в Кэнморе — в экстремальных условиях и при сниженной конкуренции. Тогда Логинов финишировал третьим.
Нынешняя индивидуальная гонка, в том числе, смотр сил для тренеров перед субботней эстафетой. Участие в ней Логинова и Елисеева на данный момент выглядит неоспоримым. Третью позицию, вероятно, займет Малышко. В
Мы привыкли смотреть на Екатерину
Но тут следует обратить внимание вот на что: первая неделя сезона редко получается для опытной россиянки удачной. Причем, независимо от того, где проходит стартовый этап. В предыдущие годы в индивидуалках на первом этапе Кубка мира Юрлова занимала 48-е, 33-е и 46-е места. Были еще 27-я и 48-я позиции в спринтах. Но уже неделей позже все поворачивалось в лучшую для Юрловой сторону. Будем надеяться, что и сейчас сработает тот же вариант.
Очень интересно посмотреть на Светлану Миронову. В воскресном спринте она показала второй среди всех участниц ход, чего с нашими девушками не случалось давно. Но три промаха стоили ей места в первой десятке. А в индивидуальной гонке как раз особенно ценится точная стрельба, и как Миронова проявит себя на стрельбище — одна из главных интриг для российских болельщиков. Лариса Куклина и Виктория Сливко, наоборот, обычно стреляют хорошо, и считается, что индивидуальная гонка подходит им лучше.
Женская индивидуалка, как и в случае с мужчинами, должна внести ясность в вопрос с эстафетой. Там, скорее всего, будут Миронова и Куклина. Воронина после провала в дебютной гонке Кубка мира, синглмиксте, в спринте смотрелась уже куда более уверенно, а значит, и свой шанс в эстафете классической должна получить. Но по этой позиции, как и по оставшейся вакансии пока есть вопросы, ответы на которые должны быть получены в четверг.
4 декабря, среда
5 декабря, четверг
7 декабря, суббота
8 декабря, воскресенье