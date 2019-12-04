Фуркад впервые за год одержал победу на этапе Кубка мира
ТАСС, 4 декабря. Француз Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
ТАСС, 4 декабря. Француз Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
31-летний Фуркад показал результат 53 минуты 11,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе, третье и четвертое места также заняли французы — Симон Дестьё (+12,7 секунды; 1 промах), Кентен
В предыдущий раз Фуркад одерживал победу на этапе Кубка мира 15 декабря в австрийском Хохфильцене, тогда он выиграл гонку преследования. Победу в индивидуальной гонке француз одерживал 6 декабря на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Французы впервые заняли весь пьедестал в гонке этапа Кубка мира, последний раз до этого спортсмены из одной страны добивались подобного результата 8 января 2016 года — норвежцы Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Эмиль Хегле Свендсен в спринте на этапе в немецком Рупольдинге.
Фуркад поднялся на первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 100 очков. Вторым идет Тарьей Бё (92 очка), третьим — Йоханнес Бё (91). Елисеев занимает четвертое место (82), Логинов — седьмое (75), Гараничев — 14-е (42), Бабиков — 25-е (27), Латыпов — 37-е (16), Поршнев — 53-е (4), Малышко — 54-е (2).
Этап Кубка мира в Эстерсунде продолжится женской индивидуальной гонкой в четверг и завершится 8 декабря.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|53.11,9
|2
|Симон Дестье
|Франция
|+12,7
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+01.50,8
|4
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+02.17,8
|5
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+02.28,2
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+02.28,8
|7
|Фабьен Клод
|Франция
|+02.32,4
|8
|Матвей Елисеев
|Россия
|+02.54,6
|9
|Александр Логинов
|Россия
|+02.55,1
|10
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+03.12,6