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4 декабря, источник: ТАСС

Фуркад впервые за год одержал победу на этапе Кубка мира

ТАСС, 4 декабря. Француз Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

31-летний Фуркад показал результат 53 минуты 11,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе, третье и четвертое места также заняли французы — Симон Дестьё (+12,7 секунды; 1 промах), Кентен Фийон-Майе (+1.50,8; 3) и Эмильен Жаклен (+2.17,8; 2). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший восьмое место (+2.54,6; 1), девятым стал Александр Логинов (+2.55,1; 2), 11-м — Евгений Гараничев (+3.16,4; 2), 14-м — Антон Бабиков (+3.37,9; 0), 39-м — Дмитрий Малышко (+5.59,1; 4), 50-м — Эдуард Латыпов (+6.43,6; 5), 87-м — Никита Поршнев (+10.06,8; 7).

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В предыдущий раз Фуркад одерживал победу на этапе Кубка мира 15 декабря в австрийском Хохфильцене, тогда он выиграл гонку преследования. Победу в индивидуальной гонке француз одерживал 6 декабря на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Французы впервые заняли весь пьедестал в гонке этапа Кубка мира, последний раз до этого спортсмены из одной страны добивались подобного результата 8 января 2016 года — норвежцы Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Эмиль Хегле Свендсен в спринте на этапе в немецком Рупольдинге.

Фуркад поднялся на первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 100 очков. Вторым идет Тарьей Бё (92 очка), третьим — Йоханнес Бё (91). Елисеев занимает четвертое место (82), Логинов — седьмое (75), Гараничев — 14-е (42), Бабиков — 25-е (27), Латыпов — 37-е (16), Поршнев — 53-е (4), Малышко — 54-е (2).

Этап Кубка мира в Эстерсунде продолжится женской индивидуальной гонкой в четверг и завершится 8 декабря.

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04.12.2019 18:15Эстерсунд (Швеция)Индивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция53.11,9
2Симон ДестьеФранцияФранция+12,7
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.50,8
4Эмильян ЖакленФранцияФранция+02.17,8
5Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+02.28,2
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+02.28,8
7Фабьен КлодФранцияФранция+02.32,4
8Матвей ЕлисеевРоссияРоссия+02.54,6
9Александр ЛогиновРоссияРоссия+02.55,1
10Йоханнес БеНорвегияНорвегия+03.12,6
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Кубок мира
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