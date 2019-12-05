Четыре белоруски стартуют сегодня в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Первой из белорусок на дистанцию под 28-м номером уйдет Ирина Кривко.
37-й отправится на дистанцию Елена Кручинкина, 56-й — Динара Алимбекова, 101-й — Ирина Кручинкина.
Главная претендентка на победу — итальянка Доротея Вирер, выигравшая первую личную гонку сезона — спринт.
Второй в спринтерской гонке, напомним, была норвежка Марте Рёйселанд, третьей — чешская биатлонистка Маркета Давидова. В таком же порядке спортсменки сейчас располагаются в общем зачете Кубка мира.
Лучшей из белорусок была Елена Кручинкина, которая допустила 1 промах и показала 31-й результат.
Напомним, индивидуальную гонку у мужчин накануне выиграл француз Мартен Фуркад.