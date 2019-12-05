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12:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Четыре белоруски стартуют сегодня в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Четыре белорусские спортсменки примут участие в сегодняшней индивидуальной гонке на 15 километров на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

Первой из белорусок на дистанцию под 28-м номером уйдет Ирина Кривко.

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37-й отправится на дистанцию Елена Кручинкина, 56-й — Динара Алимбекова, 101-й — Ирина Кручинкина.

Главная претендентка на победу — итальянка Доротея Вирер, выигравшая первую личную гонку сезона — спринт.

Второй в спринтерской гонке, напомним, была норвежка Марте Рёйселанд, третьей — чешская биатлонистка Маркета Давидова. В таком же порядке спортсменки сейчас располагаются в общем зачете Кубка мира.

Лучшей из белорусок была Елена Кручинкина, которая допустила 1 промах и показала 31-й результат.

Напомним, индивидуальную гонку у мужчин накануне выиграл француз Мартен Фуркад.

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