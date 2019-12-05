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20:37 (мск), источник: Sport24

Один промах лишил Ларису Куклину победы в Швеции. Сборная России не так плоха, как мы думали

Но Миронова разочаровала стрельбой.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне парни мучились с разбитой шведской трассой на «двадцатке». Многие не смогли показать желаемый результат, а лидеры так и вообще провалили гонку. Эта была больше не спортивная битва, а сервисерская. Победили французы.

К женской гонке погода тоже постаралась. Снегопад закончился за час до старта, при этом ветерок загулял на рубеже. И на этот раз первой группе во главе с Доротеей Вирер и Мартой Улсбю Ройселанн вообще не повезло. Бежать по свежевыпавшему снегу — тот еще презент.

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И Доро по этой причине проиграла на первых километрах Светлане Мироновой. Вместе девушки оказались и после стрельбы. Три промаха после двух рубежей отбросили их от призов. Улсбю Ройселанн была быстрее итальянки и россиянки, но тоже заработала три непопадания.

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А лидером шла Кайса Мякяряйнен. Даже промах на нелюбимой стойке ей не помешал. Классный ход помогал. Но все же биатлон не только про бег на лыжах. Лена Хекки, Жюли Симон и Ингрид Ландмарк Тандревольд вытеснули финку из топ-3 потому, что круто работали на рубеже.

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Хорошо начали Лиза Виттоцци и Екатерина Юрлова-Перхт. А после двух промахов все испортили. Улсбю Ройселанн так и вообще угробила индвидуалку, допустив свой пятый промах в гонке. В концовке собралась Вирер, но уже без шансов на что-то достойное ее амбиций.

Медальные разборки отложились до последней стойки среди темных лошадок гонки. Хекки промазала дважды, Тандревольд тоже не справилась — один промах. И тут как тут на первый план выскочили француженки.

Борьба за победу развернулась между Симон и Жюстин Бреза. Два промаха для них оказались сущей ерундой. На финише быстрее оказалась Бреза. И какой моторчик встроили в их лыжи французские сервисеры?

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Казалось, что на этом гонку можно заканчивать, но Юлия Джима из Украины (прошлогодняя победительница индивидуалки на первом этапе в Поклюке) выбила 20 из 20 и везла 6,7 секунды Бреза после финального рубежа. Ее гнал весь штаб сборной, но падение скорости началось задолго до финиша. Джима — вторая.

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Из наших серьезно удивила Лариса Куклина. Если бы на один промах меньше, то россиянка просто бы выиграла. Но Куклина осталась только пятой. Новоиспеченная звезда инстаграма смело может собой гордиться. Это ее лучший результат на Кубке мира.

Тамара Воронина к экватору этапа в Эстерсунде ощутила вкус соревнований и тоже выдала крутую гонку. С двумя промахами новичок сборной на 14-м месте. Юрлова-Перхт — 16-я, Миронова — 44-я, Кристина Резцова — 62-я, Виктория Сливко — 65-я.

У Сливко просто нет шансов остаться на Кубке мира после Эстерсунда. Резцова наверняка поедет и дальше по маршруту, но пока она дико разочаровывает.

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05.12.2019 18:20Эстерсунд (Швеция)Индивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Жюстин БрезаФранцияФранция42.35,1
2Юлия ДжимаУкраинаУкраина+11,1
3Жюли СимонФранцияФранция+17,7
4Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+25,2
5Лариса КуклинаРоссияРоссия+38,8
6Лена ХеккиШвейцарияШвейцария+01.05,7
7Доротея ВирерИталияИталия+01.08,4
8Моника ХойнишПольшаПольша+01.11,7
9Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.28,4
10Ханна ЭбергШвецияШвеция+01.48,7
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