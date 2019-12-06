Назван состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Стал известен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Стал известен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), в составе российской команды выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов, запасной — Евгений Гараничев.
Мужская эстафета пройдет в субботу и начнется в 19:30 мск.