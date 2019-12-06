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6 декабря, источник: Чемпионат.com

Этап Кубка мира по биатлону во Франции может быть отменён или перенесён

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что третий этап Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) может быть отменён или перенесён.

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Источник: РИА "Новости"

«Неизвестно, поедем мы все во Францию или нет. Дело в том, что там совсем нет снега. У нас будет встреча на следующей неделе на этапе Кубка мира в Хохфильцене, будет рассматриваться вопрос относительно того, будут в Анси соревнования или нет. Возможно, мы останемся в Хохфильцене и проведём там два этапа подряд. Информация реальная, потому что снега действительно там нет. И не предвидится», — сказал Белозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Третий этап Кубка мира в Анси (Франция) запланирован на 19—23 декабря.

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