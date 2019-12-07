Лучшая из родившихся в Беларуси. Дарья Блашко сменила гражданство и обошла бывших подруг по команде

Источник: РИА "Новости"

БЕЛОРУССКОЕ ПРОШЛОЕ

Была в сборной Беларуси такая биатлонистка — Дарья Блашко. Родилась в Новополоцке, там же училась бегать на лыжах, стрелять из винтовки и комбинировать два этих дела. Постепенно о перспективной девушке начали говорить. Заговорили еще громче после домашнего юниорского чемпионата мира-2015. В Раубичах Блашко взяла два золота — сама в спринте и с подругами Анной Сола и Динарой Алимбековой в эстафете. В том же сезоне дебютировала и во взрослой сборной на Кубке ИБУ — правда, не слишком удачно. Впрочем, от спортсменки из категории U-19 никто не ждал решительных и безотлагательных прорывов. Следующий сезон Дарья провела триумфально — в юниорском Кубке ИБУ. Она взяла большой Хрустальный глобус, еще один малый, а также заслужила похвалу от общественности и даже президента Беларуси.



Но были и нюансы. Во-первых, уровень юниорского Кубка был не ахти, многие молодые топовые спортсменки его игнорировали, выбрав путь взрослого биатлона. К тому же, дебют на Кубке мира в Кэнморе в том же сезоне у Блашко не удался (48-е место в спринте, 19-е в супермиксте), а на юниорском чемпионате мира уже в молодежной категории лучшим результатом Дарьи стало 15-е место в спринте. В общем, шага вперед в карьере за год не произошло, замаячила проблема с переходом из юниорского на молодежный, а в перспективе и на взрослый уровень.

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При этом личный тренер Блашко Владимир Махлаев уверял, что все идет по плану. Даже наоборот, он сетовал на то, что вызов во взрослую сборную несколько сбил Дарью с намеченных планов. «Пока некоторые девушки из национальной сборной (как Надя Скардино) получили передышку, тренерский штаб проверил в деле несколько девчат из молодежного состава. Это немного нарушило подготовку к основному старту. Тем более летом у Даши не было горной работы, и ее организм “сломался”. Хотя я никого не обвиняю. Да и спортсменка получила в Канаде полезный опыт. Тем не менее единицы по-настоящему способны в таком возрасте конкурировать с лучшими на этапах Кубка мира. А если начать привлекать молодых биатлонистов к основной команде слишком рано, их можно потерять. Это все равно что первоклассника, который только научился писать, перевести в четвертый класс», — говорил специалист в интервью «Прессболу».



Тогда же Махлаев отпускал комплименты в адрес БФБ — благодарил за то, что тренеры сборной отказались от идеи привлечь Блашко во взрослую команду еще на старте сезона. «Нам пошли на встречу, сказали “Дерзайте, ребята. Флаг вам в руки, работайте”. Все без конфликтов. Я уже как-то говорил, что в федерации работают грамотные люди, которые меня услышали и поняли, что прежде всего нам нужен здоровый человек, а потом — результат».



В другом интервью тренер говорил о важности для будущего Блашко индивидуальных сборов, рассказывал, как приходится убеждать руководство федерации и тренерский штаб в своей правоте. А также ответил на вопрос о, так сказать, «красных линиях» — допускает ли он возможность смены гражданства в будущем. «Ничего нельзя исключать. Конечно, не хотелось бы об этом думать, дома всегда лучше. Но если государство перестанет поддерживать спортсмена, значит, оно больше не заинтересовано в нем и его результатах», — слова Махлаева на «Трибуне».

КАРАНТИН

Через год это «ничего нельзя исключать» произошло. В сезоне-2016/17 Блашко представляла Беларусь в основном на Кубке ИБУ, где пару раз попала в топ-20, зато более-менее успешно выступила на молодежном чемпионате мира, во всех гонках финишировав в десятке сильнейших. Казалось, стратегические выкладки тренера работают, Блашко постепенно подводилась к основной сборной. Правда, в основную команду на Кубок мира она не вызывалась, но какие, как говорится, ее годы, тем более сам Махлаев вроде как бы против подобного форсирования. Но… летом 2017-го стал множится слухи, что Дарья вместе с тренером отправились в Украину. Не погостить, не на соревнования. Насовсем, то бишь за гражданством и в поисках лучшей спортивной долей. «Дарья Блашко приняла решение, что она будет переходить в сборную Украины. Ее не включили в состав белорусской сборной, не было нормальной финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте. Ее личный тренер (Владимир Махлаев. — Прим.) когда-то работал у нас, мы его хорошо знаем. Они обратились к нам с просьбой о смене гражданства, мы ее рассмотрели и приняли решение», — слова главы ФБУ Владимира Брынзака.



Федерации совершили пару пикировок через прессу, пока Блашко выигрывала чемпионат Украины по летнему биатлону. Вскоре Петр Порошенко, который был тогда президентом Украины, предоставил Дарье гражданство. Но в БФБ не спешили решать этот вопрос. Который подвис в воздухе: украинцы надеялись, что белорусская сторона не будет чинить спортсменке препятствий и все обойдется без двухлетнего карантина, у нас все еще видели в ней будущего члена сборной и обещали служебное расследование в отношении Махлаева, предположительного драйвера этого процесса. Месяцы шли, приближался старт очередного Кубка мира, БФБ переносила решение животрепещущего вопроса. Позже стало известно, что с Дарьей разговаривал даже президент страны. Но спортсменка дала свое категорическое «нет» в ответ на предложение остаться в Беларуси. Тогда же, зимой 2017-го, Блашко рассказала TUT.BY, что в ней в родной сборной не видели перспективы.

Насколько я знаю, в Беларуси во мне не видели перспективу. Всегда считали исключительно тихоходом без шансов на прогресс в скорости в будущем. Также Белорусская федерация биатлона ищет и отбирает спортсменов по показателю МПК — максимальному потреблению кислорода. Я тестировала этот показатель в Рамзау два года назад после чемпионата мира в «Раубичах», когда была выхолощена физически и эмоционально. Тогда из-за головокружения закончила тестирование досрочно. Соответственно, показатель оказался низким. А в федерации почему-то взяли его за основу. Дальнейшие тестирования выдавали более высокие данные. Конечно, не супервысокий показатель, но такой, с которым можно демонстрировать достойные результаты.

Говорила Дарья и про патриотизм, на котором пробегала последние сезоны.

Два последних года я отбегала исключительно на патриотизме. Мы вкладывали в подготовку собственные деньги, но не говорили о том, что это лишь наши заслуги. Я выступала под белорусским флагом и всегда этим гордилась. Но наступает момент, когда приходится принимать непростые решения, чтобы не испортить спортивный путь.



Это одна сторона, но есть и другая. БФБ отнюдь не всегда выступает себе врагом, хотя в это трудно поверить. Вряд ли она бы вставляла палки в колеса и держала бы на голодном пайке биатлонистку, в которой угадывался потенциал будущей чемпионки. Другой вопрос — необоснованные требования Махлаева. На аттестации национальной сборной после неудачного, как мы уже отмечали, для Дарьи сезона ее тренер просил у федерации продлить карт-бланш. То есть сохранить финансирование индивидуальной подготовки Блашко. Что выглядело несколько странно в виду отсутствия качественного роста в результатах и заметного прогресса. Разумеется, руководство федерации отказало, сочтя не совсем правильным предоставлять молодой биатлонистке преференции, на которые могла бы претендовать разве что Дарья Домрачева. Но от Блашко никто не отказывался — просто она должна была приступить к подготовке в составе национальной сборной по общим тренировочным планам. Вот, в общем-то, и камень преткновения, яблоко раздора и бог еще знает что. Подробнее можно прочесть у коллеги в материале по горячим следам.



БФБ тянула до февраля. За это время Блашко успела выступить в лыжных гонках, выиграть спринт и преследование на зимнем чемпионате Украины. А затем все стало на свои места: белорусская сторона отказалась идти на мировую, тем самым по правилам ИБУ включилась опция «карантин» — Дарье было запрещено выступать за Украину на международных стартах до марта 2019-го. «Цыбульский — неадекватный руководитель, поэтому мы предполагали такое развитие событий. Не хочу озвучивать сумму, которая была названа белорусской федерацией в качестве компенсации, потому что это просто уму не постижимо. Цифра была больше, чем в хоккее или футболе», — так прокомментировал ситуацию Махлаев.



Блашко, естественно, не унывала. Она была включена в состав сборной Украины для подготовки к сезону, прошла разного рода сборы, в том числе в когда-то родных Раубичах. Стала второй в спринте и первой в «пасьюте» на летнем чемпионате Украины в компании сильнейших местных биатлонисток. «Хочется уже побегать, проверить себя на международных стартах. Все-таки, когда тренируешься, нужно понимать, какой уровень твоей готовности. Хотя я имею возможность проверить себя в сильной команде, поэтому думаю, что ничего плохого в том, что я еще сезон подожду, нет. (улыбается)», — признавалась Дарья. А еще радовалась возможностью финишировать с украинским флагом.



В декабре Блашко продолжила побеждать уже на Кубке Австрии, где обошла в том числе натурализованных россиянок из сборной Беларуси. Затем — еще один чемпионат Украины, уже зимний. И вновь медали — бронза в спринте и золото в преследовании.

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