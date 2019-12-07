Лучшая из родившихся в Беларуси. Дарья Блашко сменила гражданство и обошла бывших подруг по команде
Вспоминаем резонансную историю.
Вспоминаем резонансную историю.
Была в сборной Беларуси такая биатлонистка — Дарья Блашко. Родилась в Новополоцке, там же училась бегать на лыжах, стрелять из винтовки и комбинировать два этих дела. Постепенно о перспективной девушке начали говорить. Заговорили еще громче после домашнего юниорского чемпионата мира-2015. В Раубичах Блашко взяла два золота — сама в спринте и с подругами Анной Сола и Динарой Алимбековой в эстафете. В том же сезоне дебютировала и во взрослой сборной на Кубке ИБУ — правда, не слишком удачно. Впрочем, от спортсменки из категории U-19 никто не ждал решительных и безотлагательных прорывов. Следующий сезон Дарья провела триумфально — в юниорском Кубке ИБУ. Она взяла большой Хрустальный глобус, еще один малый, а также заслужила похвалу от общественности и даже президента Беларуси.
Но были и нюансы.
При этом личный тренер Блашко Владимир Махлаев уверял, что все идет по плану. Даже наоборот, он сетовал на то, что вызов во взрослую сборную несколько сбил Дарью с намеченных планов. «Пока некоторые девушки из национальной сборной (как Надя Скардино) получили передышку, тренерский штаб проверил в деле несколько девчат из молодежного состава. Это немного нарушило подготовку к основному старту. Тем более летом у Даши не было горной работы, и ее организм “сломался”. Хотя я никого не обвиняю. Да и спортсменка получила в Канаде полезный опыт. Тем не менее единицы
Тогда же Махлаев отпускал комплименты в адрес БФБ — благодарил за то, что тренеры сборной отказались от идеи привлечь Блашко во взрослую команду еще на старте сезона. «Нам пошли на встречу, сказали “Дерзайте, ребята. Флаг вам в руки, работайте”. Все без конфликтов. Я уже
В другом интервью тренер говорил о важности для будущего Блашко индивидуальных сборов, рассказывал, как приходится убеждать руководство федерации и тренерский штаб в своей правоте. А также ответил на вопрос о, так сказать, «красных линиях» — допускает ли он возможность смены гражданства в будущем. «Ничего нельзя исключать. Конечно, не хотелось бы об этом думать, дома всегда лучше. Но если государство перестанет поддерживать спортсмена, значит, оно больше не заинтересовано в нем и его результатах», — слова Махлаева на «Трибуне».
Через год это «ничего нельзя исключать» произошло. В сезоне-2016/17 Блашко представляла Беларусь в основном на Кубке ИБУ, где пару раз попала в топ-20, зато
Федерации совершили пару пикировок через прессу, пока Блашко выигрывала чемпионат Украины по летнему биатлону. Вскоре Петр Порошенко, который был тогда президентом Украины, предоставил Дарье гражданство. Но в БФБ не спешили решать этот вопрос. Который подвис в воздухе: украинцы надеялись, что белорусская сторона не будет чинить спортсменке препятствий и все обойдется без двухлетнего карантина, у нас все еще видели в ней будущего члена сборной и обещали служебное расследование в отношении Махлаева, предположительного драйвера этого процесса. Месяцы шли, приближался старт очередного Кубка мира, БФБ переносила решение животрепещущего вопроса. Позже стало известно, что с Дарьей разговаривал даже президент страны. Но спортсменка дала свое категорическое «нет» в ответ на предложение остаться в Беларуси. Тогда же, зимой 2017-го, Блашко рассказала TUT.BY, что в ней в родной сборной не видели перспективы.
Насколько я знаю, в Беларуси во мне не видели перспективу. Всегда считали исключительно тихоходом без шансов на прогресс в скорости в будущем. Также Белорусская федерация биатлона ищет и отбирает спортсменов по показателю МПК — максимальному потреблению кислорода. Я тестировала этот показатель в Рамзау два года назад после чемпионата мира в «Раубичах», когда была выхолощена физически и эмоционально. Тогда
из-заголовокружения закончила тестирование досрочно. Соответственно, показатель оказался низким. А в федерации почему-товзяли его за основу. Дальнейшие тестирования выдавали более высокие данные. Конечно, не супервысокий показатель, но такой, с которым можно демонстрировать достойные результаты.
Говорила Дарья и про патриотизм, на котором пробегала последние сезоны.
Два последних года я отбегала исключительно на патриотизме. Мы вкладывали в подготовку собственные деньги, но не говорили о том, что это лишь наши заслуги. Я выступала под белорусским флагом и всегда этим гордилась. Но наступает момент, когда приходится принимать непростые решения, чтобы не испортить спортивный путь.
Это одна сторона, но есть и другая. БФБ отнюдь не всегда выступает себе врагом, хотя в это трудно поверить. Вряд ли она бы вставляла палки в колеса и держала бы на голодном пайке биатлонистку, в которой угадывался потенциал будущей чемпионки. Другой вопрос — необоснованные требования Махлаева. На аттестации национальной сборной после неудачного, как мы уже отмечали, для Дарьи сезона ее тренер просил у федерации продлить
БФБ тянула до февраля. За это время Блашко успела выступить в лыжных гонках, выиграть спринт и преследование на зимнем чемпионате Украины. А затем все стало на свои места: белорусская сторона отказалась идти на мировую, тем самым по правилам ИБУ включилась опция «карантин» — Дарье было запрещено выступать за Украину на международных стартах до марта 2019-го. «Цыбульский — неадекватный руководитель, поэтому мы предполагали такое развитие событий. Не хочу озвучивать сумму, которая была названа белорусской федерацией в качестве компенсации, потому что это просто уму не постижимо. Цифра была больше, чем в хоккее или футболе», — так прокомментировал ситуацию Махлаев.
Блашко, естественно, не унывала. Она была включена в состав сборной Украины для подготовки к сезону, прошла разного рода сборы, в том числе в
В декабре Блашко продолжила побеждать уже на Кубке Австрии, где обошла в том числе натурализованных россиянок из сборной Беларуси. Затем — еще один чемпионат Украины, уже зимний. И вновь медали — бронза в спринте и золото в преследовании.
Как только срок карантина истек, Блашко была включена в состав сборной Украины на этап Кубка ИБУ. В итальянском Мартелле она заняла 37-е и 17-е места в спринтерских гонках. Ожидалось, что Дарья попадет на финальный этап Кубка мира, но этого не произошло.
В августе на летнем чемпионате мира в Раубичах Блашко сделала Украине подарок на День независимости — так она охарактеризовала свою бронзу в спринтерской гонке.
А в сентябре Дарья сделала золотой дубль на чемпионате Украины, победив в спринте и преследовании. А в ноябре
В Эстерсунде сбылось давнее чаяние Блашко — она дебютировала на Кубке мира уже в украинской форме. В классической смешанной эстафете она с подругами по команде заняла 15-е место, в спринте осталась вне очковой зоны, расположившись на 47-й строке. Но самое интересное случилось в индивидуальной гонке — Дарья набрала первые кубковые очки, финишировав 21-й. Более того, она обошла всех биатлонисток из сборной Беларуси — лучшей из наших девушек стала бывшая подруга Блашко по юниорской золотой эстафете Динара Алимбекова стала 33-й. В общем зачете Кубка мира Дарья теперь также выше представительниц нашей страны.
Впрочем, вряд ли стоит здесь искать
Филипп МАТЮШОНОК