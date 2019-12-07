Дебютант Латыпов спас сборную России от позора в эстафете. Малышко тянул команду ко дну
Но мы четвертые.
Но мы четвертые.
Для Кубка наций этап в Эстерсунде выходит богатым на очки. Все гонки — зачетные.
У парней нет необходимости возвращать себе расширенную квоту, как у девушек, например, но бороться и им есть за что. Последний раз официальный зачет россияне выигрывали в сезоне 2012/13. А так как в команде щепетильно относятся к Кубку наций, то задачу стать лучшими никто не отменял.
Вот поэтому тренеры подстраховались и выставили на эстафету часть бронзового состава, который мы видели на чемпионате мира. Матвею Елисееву, Дмитрию Малышко, Эдуарду Латыпову и Александру Логинову надо было брать максимум очков.
Елисеев начинал. И
Но относительно Эмильена Жаклена и Эрика Лессера Матвей смотрелся все равно скромно. К стойке он проиграл три секунды, а на рубеже опять не вышло с первым выстрелом. Подправить положение ходом для Елисеева тоже оказалось сложной задачей. Малышко убежал с 8-го места — отыгрывать 34 секунды у Филипа Хорна.
И за полтора километра Малышко умудрился приплюсовать еще 10 секунд ко времени. Мы все могли ему простить после чистой стрельбы. Тем более соперники много мазали и давали шансы. Но Малышко «помог» только штрафным кругом.
После стойки россиянин снова вернулся на 8-е место, но 1.16 смотрелись не круто. Как назло, он не блистал и ходом. Разгребать проблемы отправился Латыпов. А лидировала сборная Швеции.
Рванул Латыпов фантастически. Хоть у
И убедил в этом Эдуард после стойки. Латыпов выбил 5 из 5 и нагнал Мартина Понсилуому. На передаче этапа Логинов уже знал, что бронза рядом.
А
В
Все могло измениться, попади последним выстрелом Логинов на заключительном рубеже. Но что Бе был лучше Фуркада, так и Виндиш мощнее россиянина. Приблизиться не удалось. Только если француз упустил золото, то мы не забрали бронзу.
А это, как ни крути, существенная разница.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:10.30,4
|2
|Франция
|+32,3
|3
|Италия
|+01.27,1
|4
|Россия
|+01.41,4
|5
|Швеция
|+02.00,7
|6
|Украина
|+02.32,7
|7
|Словения
|+02.47,1
|8
|Германия
|+03.23,1
|9
|Болгария
|+03.39,0
|10
|Швейцария
|+03.45,0