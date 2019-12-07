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21:19 (мск), источник: Sport24

Дебютант Латыпов спас сборную России от позора в эстафете. Малышко тянул команду ко дну

Но мы четвертые.

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Для Кубка наций этап в Эстерсунде выходит богатым на очки. Все гонки — зачетные.

У парней нет необходимости возвращать себе расширенную квоту, как у девушек, например, но бороться и им есть за что. Последний раз официальный зачет россияне выигрывали в сезоне 2012/13. А так как в команде щепетильно относятся к Кубку наций, то задачу стать лучшими никто не отменял.

Вот поэтому тренеры подстраховались и выставили на эстафету часть бронзового состава, который мы видели на чемпионате мира. Матвею Елисееву, Дмитрию Малышко, Эдуарду Латыпову и Александру Логинову надо было брать максимум очков.

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Елисеев начинал. И почему-то резко разволновался: долго изготавливался, затянул с первым выстрелом и в итоге дважды не попал. Отставание стало 18-секундным. Надо было отыгрывать.

Но относительно Эмильена Жаклена и Эрика Лессера Матвей смотрелся все равно скромно. К стойке он проиграл три секунды, а на рубеже опять не вышло с первым выстрелом. Подправить положение ходом для Елисеева тоже оказалось сложной задачей. Малышко убежал с 8-го места — отыгрывать 34 секунды у Филипа Хорна.

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И за полтора километра Малышко умудрился приплюсовать еще 10 секунд ко времени. Мы все могли ему простить после чистой стрельбы. Тем более соперники много мазали и давали шансы. Но Малышко «помог» только штрафным кругом.

После стойки россиянин снова вернулся на 8-е место, но 1.16 смотрелись не круто. Как назло, он не блистал и ходом. Разгребать проблемы отправился Латыпов. А лидировала сборная Швеции.

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Рванул Латыпов фантастически. Хоть у кого-то скорость не пропала. К рубежу он подошел 5-м. Там сработал из шести, и до топ-4 оставалось всего 26 секунд. Теоретически еще ничего было не потеряно. Конечно, не без надежды на ошибки лидеров.

И убедил в этом Эдуард после стойки. Латыпов выбил 5 из 5 и нагнал Мартина Понсилуому. На передаче этапа Логинов уже знал, что бронза рядом.

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А где-то там впереди у Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада была борьба за победу. 16 секунд, которые были до лежки, за счет крутой стрельбы превратились в 8. На трассе сразу стало горячее.

В мини-борьбе Доминика Виндиша, Себастьяна Самуэльссона и Логинова чисто сработать не удалось никому. Но итальянец и россиянин были чуть лучше, а швед отправился на круг. От третьего места Сашу отделяли 10 секунд.

Все могло измениться, попади последним выстрелом Логинов на заключительном рубеже. Но что Бе был лучше Фуркада, так и Виндиш мощнее россиянина. Приблизиться не удалось. Только если француз упустил золото, то мы не забрали бронзу.

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А это, как ни крути, существенная разница.

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07.12.2019 19:30Эстерсунд (Швеция)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:10.30,4
2ФранцияФранция
Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+32,3
3ИталияИталия
Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниеле Каппеллари, Доминик Виндиш
+01.27,1
4РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Александр Логинов
+01.41,4
5ШвецияШвеция
Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+02.00,7
6УкраинаУкраина
Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный
+02.32,7
7СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+02.47,1
8ГерманияГермания
Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+03.23,1
9БолгарияБолгария
Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
+03.39,0
10ШвейцарияШвейцария
Жереми Финелло, Беньямин Вегер, Марио Дольдер, Серафин Вистнер
+03.45,0
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