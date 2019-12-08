Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Победу в данном виде программы праздновали норвежки с показателем 0+10 и временем на финише 1 час 11 мин. 08,7 сек. Второе место достаточно неожиданно заняли швейцарские стреляющие лыжницы, отставшие от скандинавок на 8,5 сек. и затратившие на огневых рубежах четыре дополнительных патрона. Бронзу завоевал шведский эстафетный квартет, не бежавший штрафных кругов, однако затративший на то, чтобы закрыть мишени, восемь дополнительных выстрелов. Норвежки опередили их на 10,2 сек.