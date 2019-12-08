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8 декабря, источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Елены Кручинкиной, Анны Солы и Ирины Кривко занял 11-е место в эстафете на завершившемся в шведском Эстерсунде этапе Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белоруски завершили гонку с одним штрафным кругом и затратив семь дополнительных патронов. Отставание от первого места составило 3 мин. 41,5 сек.

Победу в данном виде программы праздновали норвежки с показателем 0+10 и временем на финише 1 час 11 мин. 08,7 сек. Второе место достаточно неожиданно заняли швейцарские стреляющие лыжницы, отставшие от скандинавок на 8,5 сек. и затратившие на огневых рубежах четыре дополнительных патрона. Бронзу завоевал шведский эстафетный квартет, не бежавший штрафных кругов, однако затративший на то, чтобы закрыть мишени, восемь дополнительных выстрелов. Норвежки опередили их на 10,2 сек.

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 12 по 15 декабря.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швейцария
    Швейцария
  • 3
    Швеция
    Швеция
08.12.2019 17:30Эстерсунд (Швеция)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
01:11.08,7
2ШвейцарияШвейцария
Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки
+08,5
3ШвецияШвеция
Лина Перссон, Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Ханна Эберг
+10,2
4ГерманияГермания
Каролин Хорхлер, Дениза Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс
+15,5
5РоссияРоссия
Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина
+01.37,7
6ФранцияФранция
Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюли Симон
+02.07,3
7АвстрияАвстрия
Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Лиза Тереза Хаузер, Дуня Здоуц
+02.09,5
8ЧехияЧехия
Йессика Ислова, Луция Харватова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
+02.31,3
9УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко
+02.47,1
10СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
+03.25,0
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