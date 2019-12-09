Биатлонисты начали сезон: Кривко без очков, Алимбекову уже мучит здоровье, со стрельбой беда (но тренеры видят прогресс)

Источник: РИА "Новости"

В личных гонках мужчины выступили лучше девушек

Девушки в воскресенье финишировали 11-ми в эстафете. Парни днем ранее стали 14-ми. Но в спринте мужчины проявили себя лучше. Сергей Бочарников показал 22-е время, а Роман Елетнов — 28-е. У девушек в аналогичной дисциплине лучшей стала Елена Кручинкина — 31-я. Остальные расположились в пятом десятке и ниже.

Индивидуалка у белорусов сложилась хуже. Антон Смольников стал 35-м, а Динара Алимбекова — 33-й. Остальные разместились вне топ-40. В гонке на 20 км лучше мог выступить и Сергей Бочарников, который в итоге стал 48-м. На первом кругу у него сломалось крепление лыж. Снаряжение пришлось менять — и он потерял больше минуты.

Читайте также Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Кошмарная стрельба, но тренеры видят прогресс

В межсезонье наши биатлонные команды усилились новыми тренерами по стрельбе: к Олегу Рыженкову и Владимиру Королькевичу в мужскую сборную пришли белорус Игорь Жаворонков и россиянин Андрей Падин, а в женскую к Василию Лещенко и Роману Малухе — россиянин Юрий Преображенцев.

«Ни для кого не является секретом, что главная проблема белорусских биатлонистов в последние годы — нестабильная стрельба. Настоящий камень преткновения. Сейчас мы собрали мощный тренерский коллектив и сообща ведем работу, совмещая решение снайперских задач с получением функциональных нагрузок», — отмечал Рыженков.

Пока результаты не улучшились. В четырех командных гонках белорусы набрали 11 штрафных и использовали 50 дополнительных патронов. В личных соревнованиях никому не удалось отстреляться на ноль. Лучшая стрельба была у Бочарникова и Кручинкиной в спринте, где они заработали по промаху на стойке. Впрочем, работа на стрельбище Кривко и Сола в воскресной эстафете вселяет оптимизм — девушки свои этапы отработали чисто.

Про стрельбу после гонок вспоминали и биатлонисты. «Всё прошло очень, очень тяжело. Наверное, могу быть довольной лишь стрельбой “лёжа”, но на первом огневом рубеже стреляла, мягко говоря, безобразно — в разные стороны. В общем, здесь, наконец-то, немного повезло. На вторую “лёжку” собралась. Если честно, сейчас и не вспомню, делала ли поправку. По-моему, всё-таки нет. На стрельбище, как раз был мой пристрелочный ветер», — говорила Алимбекова после индивидуалки, где допустила два промаха.

Стоит отметить, что стрелять в Эстерсунде мешал ветер. Тренеры отмечают, что на сборах в Тюмени и Контиолахти, где погода была менее капризной, их подопечные проявляли себя лучше. Кроме такого, по мнению Рыженкова, в стрельбе даже виден определенный прогресс.

«Пусть это традиционное тренерское заявление, но так оно и есть. У нас всё идёт по плану, мы готовимся, уже выступаем, а значит, сравниваем. Так вот, если взять прошлый сезон, то прогресс очень заметен. В том числе в стрелковых вопросах. Бочарников и Елетнов отработали в спринте свой хлеб. Точность и хорошая скорость, умение и способность терпеть позволили Сергею и Роману завоевать очки в общем зачёте Кубка мира. Справились бы со стрельбой Смольский и Лобастов — и могли бы рассчитывать на хорошие итоговые позиции. Увы, Антон и Никита не совладали со сложной, переменчивой метеорологией и, конечно, со своими нервами. Но ажиотаж пройдет, “пыль собьется” — всё должно наладиться», — подытожил тренер спринт.

Кривко пока без очков

После ухода Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино бремя лидера легло на Ирину. Прошлый сезон уроженка Сенно закончила 15-й в общем зачете Кубка мира. Новая кампания началась не очень ярко. Ни в спринте, ни в индивидуалке Ирина не попала в очки: 56-е и 45-е места соответственно. Низкие позиции случились во многом благодаря неудачной работе на стрельбище: в спринте Кривко чисто отработала лежку, но промазала аж три раза на стойке, а в индивидуалке и вовсе настреляла пять минутна четырех рубежах.

Скоростью Ирина пока тоже не блещет. В спринте она показала 38-й ход дня, уступив 1:04.6 Марте Олсбю-Ройселанн, которая была лучшей по этому показателю и приехала на финиш второй. В индивидуалке Кривко по скорости была 22-й и проиграла 1:37.7 все той же Олсбю-Ройселанн, закончившей гонку с пятью штрафными минутами 19-й.

Кстати, в эстафете на последнем этапе, который бежала Кривко, ногами снова лучшей была Олсбю-Ройселанн. Белоруска уступила норвежке 51.6 — восьмой показатель среди всех участников.

Читайте также Лучшая из родившихся в Беларуси. Дарья Блашко сменила гражданство и обошла бывших подруг по команде

За здоровье Алимбековой снова тревожно

Другая наша олимпийская чемпионка выступила чуть удачнее — набрала первые очки. Но за нее пока скорее тревожно, чем радостно.

Прошлый сезон у Динары вышел скомканным. Она лечила травму плеча, с которой бегала в Пхенчхане, долго восстанавливалась и толком не отработала предсезонку, что сказалось и на результатах — 53-е место в общем зачете. К нынешней зиме биатлонистка из Чаусов готовилась как надо и ставила цель — почаще заезжать в топ-20.

Но уже в конце сбора у девушки вновь появились проблемы со здоровьем — воспалилась надкостница, которую спортсменка называет давней проблемой. После контрольного спринта в Контиолахти Алимбекова рассказала о дискомфорте:

«Стрельба удалась, а вот со скоростью на финишный круг мне не хватило, так как появилась моя давняя проблема: боль надкостницы. Борюсь с ней уже много лет, но пока не получается победить, иногда сильнее, иногда слабее, но она проявляется. Я надеюсь, до начала сезона мы разберемся с этим и мне не будет ничего мешать показывать неплохой ход по дистанции».

Но проблемы не ушли. После первой личной гонки сезона Динара пожаловалась, что чувствовала себя неважно. «Пока все проходит тяжело, хотя после контрольных стартов в Контиолахти думала, что при таком хорошем самочувствии удастся быть по-настоящему конкурентоспособной. Да и на разминке, той же пристрелке чувствовала себя великолепно. Но после старта вдруг поняла: есть проблемы. Сложности начались, буквально, с первого круга. Я ведь понимала, что придется прибавлять, но одновременно осознавала, что моя боевая готовность куда-то ушла. В таком состоянии и стрелять тяжело. Так что расстроилась, и даже очень», — объясняла Алимбекова.

То, что бежалось Динаре тяжело, подтверждает и статистика. С двумя штрафными кругами ходом в спринте она стала 49-й, проиграв 1:18 Олсбю-Ройселанн.

15-километровая гонка далась олимпийской чемпионке еще сложнее. По скорости она стала 77-й, уступив 4:15.5 лидеру. Это притом, что в индивидуалке не нужно тратить силы на штрафные круги. После финиша Динара снова жаловалась.

«На трассе пришлось пострадать, буквально, считая количество спусков — их было 25. Лыжи, кстати, опять работали великолепно, но я не могла воспользоваться их скольжением. “Плужила”, береглась, ибо у меня наметилось обострение хронического повреждения. В итоге я всех “брала” в подъёмы, но потом эти же девочки уезжали от меня на спусках», — говорила Алимбекова.

Журналист Руслан Васильев неудачу Динары объяснил воспалившейся надкостницей. «А разве надо так уж попрекать Алимбекову, которая в четверг начала наше общение с реплики: “Катастрофа…” Ну, не могла Динара в конкретный день быть быстрой на спусках. Надкостница у нее воспалилась», — писал Васильев.