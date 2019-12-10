Бабикова отправили домой без оружия. Он не сможет выступать даже на Кубке России
Вы скучали по скандалам в биатлоне?
Вы скучали по скандалам в биатлоне?
Сборная России находится в Хохфильцене. Красивые заснеженные горы. Комфортные «минус» три. Солнце, которого так не хватает заполярному Эстерсунду. Еда, которая гораздо вкуснее той, что на севере Швеции. Прелесть.
Всего этого не видит Антон Бабиков. 28-летний спортсмен на прошлой неделе меньше 30 секунд проигрывал в индивидуалке Йоханнесу Бе и обходил заслуженного мастера спорта по Twitter Себастьяна Самуэльссона. Но с Кубка мира он отправлен даже не на Кубок IBU, а в Россию. Домой. И не факт, что в этом сезоне он вообще выступит в Европе.
Отборы в Тюмени — самый важный старт?
Согласно критериям, ничего противозаконного не происходит — спортсмен был плох на отборах в Тюмени. Не исключено, что
Получилась занятная ситуация. Бабикову еще перед Эстерсундом купили обратный билет. То есть вне зависимости от выступления в Швеции, он полетел бы домой. Провались Антон, никто бы на это даже внимания не обратил. А вот если бы он попал в призы, что тогда? Как бы это выглядело?
На деле получилось, что Бабиков в топ-25 общего зачета по итогам двух гонок. Четвертый из наших. Кубок мира — окей, но как не отправить его на Кубок IBU? Действующий победитель этого турнира явно был бы там не на последних ролях. Например, Евгений Сидоров, который фантастическим образом попал на централизованную подготовку, в спринте стал… 76-м. Еще раз — на Кубке IBU!
Но самое интересное в другом. Бабикова отправили домой. По планам
Но.
В Чайковском Бабиков не выступит. И вообще нигде до тех пор, пока перед Новым годом российская сборная не вернется в Россию. Винтовка Антона оформлялась на вывоз из страны под общим разрешением. С оружием других спортсменов. Так вот — и ввезена она теперь может быть только тем же способом.
— Его отозвали, а оружие — нет, — грустно констатирует личный тренер Бабикова Виктор Никитин. — Безумие в том, что все знали: сразу из Эстерсунда Антон летит домой. Купили ему билет. Знали, но винтовку оформили так, чтобы он не смог ее вывезти.
— Что теперь делать?
— Ждать, когда все приедут. Выступать он пока не сможет. Я же не могу забрать оружие у другого спортсмена и отдать ему, правильно? Так не бывает.
— Весело живем.
— Вот так у нас работает СБР. Это очень некрасиво и непорядочно. Да, психологически ему все это дается непросто. Но он будет бегать. И будет биться. И еще всем все докажет.