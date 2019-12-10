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10 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Бабикова отправили домой без оружия. Он не сможет выступать даже на Кубке России

Вы скучали по скандалам в биатлоне?

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Сборная России находится в Хохфильцене. Красивые заснеженные горы. Комфортные «минус» три. Солнце, которого так не хватает заполярному Эстерсунду. Еда, которая гораздо вкуснее той, что на севере Швеции. Прелесть.

Всего этого не видит Антон Бабиков. 28-летний спортсмен на прошлой неделе меньше 30 секунд проигрывал в индивидуалке Йоханнесу Бе и обходил заслуженного мастера спорта по Twitter Себастьяна Самуэльссона. Но с Кубка мира он отправлен даже не на Кубок IBU, а в Россию. Домой. И не факт, что в этом сезоне он вообще выступит в Европе.

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Отборы в Тюмени — самый важный старт?

Согласно критериям, ничего противозаконного не происходит — спортсмен был плох на отборах в Тюмени. Не исключено, что из-за лыж. Но это уже другая история.

Получилась занятная ситуация. Бабикову еще перед Эстерсундом купили обратный билет. То есть вне зависимости от выступления в Швеции, он полетел бы домой. Провались Антон, никто бы на это даже внимания не обратил. А вот если бы он попал в призы, что тогда? Как бы это выглядело?

На деле получилось, что Бабиков в топ-25 общего зачета по итогам двух гонок. Четвертый из наших. Кубок мира — окей, но как не отправить его на Кубок IBU? Действующий победитель этого турнира явно был бы там не на последних ролях. Например, Евгений Сидоров, который фантастическим образом попал на централизованную подготовку, в спринте стал… 76-м. Еще раз — на Кубке IBU!

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«Антон будет бегать и биться»

Но самое интересное в другом. Бабикова отправили домой. По планам 10—16 декабря он должен был выступить на третьем этапе Кубка России в Чайковском. Не Хохфильцен, конечно, но тоже практика. А это лучше, чем ничего. Опять же, через внутренние старты можно пробиться на международные.

Но.

В Чайковском Бабиков не выступит. И вообще нигде до тех пор, пока перед Новым годом российская сборная не вернется в Россию. Винтовка Антона оформлялась на вывоз из страны под общим разрешением. С оружием других спортсменов. Так вот — и ввезена она теперь может быть только тем же способом.

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— Его отозвали, а оружие — нет, — грустно констатирует личный тренер Бабикова Виктор Никитин. — Безумие в том, что все знали: сразу из Эстерсунда Антон летит домой. Купили ему билет. Знали, но винтовку оформили так, чтобы он не смог ее вывезти.

— Что теперь делать?

— Ждать, когда все приедут. Выступать он пока не сможет. Я же не могу забрать оружие у другого спортсмена и отдать ему, правильно? Так не бывает.

— Весело живем.

— Вот так у нас работает СБР. Это очень некрасиво и непорядочно. Да, психологически ему все это дается непросто. Но он будет бегать. И будет биться. И еще всем все докажет.

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