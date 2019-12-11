Губерниев: Российский биатлон жив на все сто процентов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от старта нового биатлонного сезона.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от старта нового биатлонного сезона.
Первые выводы Губерниев сделал по итогам стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Уверен, что уже в Хохфильцене результаты будут лучше и будет более яростная борьба в эстафетах. Я очень рад за Елисеева, который поднялся на подиум. Очень рад за Куклину и за Миронову, которая блестяще отработала «стойку» в эстафете. Мне кажется, что тот тренерский состав, который сейчас работает в сборной, является оптимальным. Я не скажу, что биатлон у нас в полном порядке, но поступательное движение вверх налицо.
Российский биатлон жив на все сто процентов. Вообще вопросов нет. Я сейчас не буду касаться правил отбора, это пусть решает федерация. В любом случае наши четвёртые и пятые места — это сигнал к тому, что призовые позиции обязательно будут. У девчонок в том числе. Я оптимистично настроен в этом сезоне, я полностью доверяю нашим тренерам и рассчитываю, что их поддержат спортсмены, — написал Губерниев в своей рубрике «Вы уху ели?» на «Чемпионате».