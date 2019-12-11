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15:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: Российский биатлон жив на все сто процентов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от старта нового биатлонного сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Первые выводы Губерниев сделал по итогам стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Уверен, что уже в Хохфильцене результаты будут лучше и будет более яростная борьба в эстафетах. Я очень рад за Елисеева, который поднялся на подиум. Очень рад за Куклину и за Миронову, которая блестяще отработала «стойку» в эстафете. Мне кажется, что тот тренерский состав, который сейчас работает в сборной, является оптимальным. Я не скажу, что биатлон у нас в полном порядке, но поступательное движение вверх налицо.

Российский биатлон жив на все сто процентов. Вообще вопросов нет. Я сейчас не буду касаться правил отбора, это пусть решает федерация. В любом случае наши четвёртые и пятые места — это сигнал к тому, что призовые позиции обязательно будут. У девчонок в том числе. Я оптимистично настроен в этом сезоне, я полностью доверяю нашим тренерам и рассчитываю, что их поддержат спортсмены, — написал Губерниев в своей рубрике «Вы уху ели?» на «Чемпионате».

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