Глава СБР: Омолаживаем команду, чтобы не было вопросов к биатлонистам

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

«Наша команда находится под жестким прессингом, все понимаем, насколько это большая ответственность. Все понимают, насколько это серьезно для каждого спортсмена в дальнейшей его карьере. Внутри команды мы проанализировали все решения WADA. Мы заранее набирали молодых спортсменов. Мы нацелились на омоложение состава команды, понимая, что многие спортсмены просто могут быть не допущены, чтобы у WADA не было вопросов», — сказал Драчев журналистам.