Глава СБР: Отъезд Бабикова из Швеции не ошибка, а нежелание работать

Бабиков покинул этап Кубка мира в Эстерсунде без винтовки. Биатлонист должен был выступить на третьем этапе Кубка России в Чайковском, но не сможет принять в нем участие — его винтовка оформлялась на вывоз из страны под общим разрешением с оружием других спортсменов и будет возвращена перед Новым годом, когда российская команда вернется домой.

«Это интересно наболевшая тема. Есть гораздо более важные моменты. В истории с Бабиковым бала такая обстановка. У него были приобретены билеты, но так как он неплохо зарекомендовал себя, мы пригласили его в Австрию, чтобы он работал с командой. На данный момент ему не понравилось, он захотел поехать на Кубок IBU. Это не ошибка, это нежелание работать здесь. Совсем некорректное высказывание, мы сделали все возможное для него», — заявил Драчев журналистам.