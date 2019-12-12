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12:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава СБР: Отъезд Бабикова из Швеции не ошибка, а нежелание работать

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Российский биатлонист Антон Бабиков, который покинул расположение сборной России, не хотел работать в составе первой команды, сказал глава Союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бабиков покинул этап Кубка мира в Эстерсунде без винтовки. Биатлонист должен был выступить на третьем этапе Кубка России в Чайковском, но не сможет принять в нем участие — его винтовка оформлялась на вывоз из страны под общим разрешением с оружием других спортсменов и будет возвращена перед Новым годом, когда российская команда вернется домой.

«Это интересно наболевшая тема. Есть гораздо более важные моменты. В истории с Бабиковым бала такая обстановка. У него были приобретены билеты, но так как он неплохо зарекомендовал себя, мы пригласили его в Австрию, чтобы он работал с командой. На данный момент ему не понравилось, он захотел поехать на Кубок IBU. Это не ошибка, это нежелание работать здесь. Совсем некорректное высказывание, мы сделали все возможное для него», — заявил Драчев журналистам.

«Антон хотел выступать там, мы сдали билеты на чартер, но почему он оставил винтовку, это вопрос», — добавил он.

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