Бабикова отправили в Россию, но без винтовки. Он обиделся на тренеров и может закончить карьеру
А ведь он был чемпионом мира.
А ведь он был чемпионом мира.
Этап Кубка мира в Эстерсунде для сборной России прошел пусть и не круто, но вспомнить
Но эти крупицы радости снова рассыпались о ворох скандалов и негатива. Было бы странно, если бы сезон начался без них. Накануне второго этапа КМ Sport24 устроил разбор полетов.
Антон Бабиков и Виктория Сливко попали на Кубок мира благодаря личной квоте. Вот что победа в тотале Кубка IBU делает. Но в основе задержаться не удалось.
Бабиков стал 41-м в спринте и 14-м в индивидуальной гонке. Там он с нулем прошел все рубежи, но ходом был очень плох (что сам и признал). Несмотря на это, на данный момент в общем зачете Антон — четвертый среди россиян. О продолжении выступлений с основой речи не шло. И да, это справедливо. Прежнего себя Антон пока не может найти.
Реальным было бы отправить его на Кубок IBU, но и там Бабикову не бывать. Кубок России ждет. И то не факт.
Вот прямо сейчас биатлонист должен был выступать на третьем этапе Кубка России в Чайковском. Вот только его винтовка осталась вместе с командой. Ее оформляли на вывоз из стран под общим разрешением. Вернуться к своему хозяину винтовке предстоит только под Новый год.
«Его отозвали, а оружие — нет. Безумие в том, что все знали: сразу из Эстерсунда Антон летит домой. Купили ему билет. Знали, но винтовку оформили так, чтобы он не смог ее вывезти», — сообщил личный тренер Бабикова Виктор Никитин.
В общем, вряд ли
«Если говорить прямо, то Антон обиделся на нас, что его не отправили даже на Кубок IBU. У него есть вторая винтовка дома. Проблем с этим не видели.
Мы ему предлагали ехать с нами и готовиться с командой. Он был бы в резерве и мог бы принять участие в гонках, если
И вот теперь эта история превращается в кинокомедию. Будем следить за развитием событий.
У Сливко проблемы другого уровня — 61-е место в спринте и 65-е в индивидуалке. Стабильность — признак мастерства. Но с поправочкой: биатлонистка до сих пор не отошла от болезни, которая накрыла ее еще в Тюмени на отборочных. В Россию она вернулась добровольно.
Вот что конкретно по Сливко сказал старший тренер женской команды Виталий Норицын.
— Вика поедет готовиться к «Ижевской винтовке» через сборы в Обертиллиахе. Дело даже не в том, что на Кубке IBU для нее нет места. Смысла стартовать в таком состоянии, которое сейчас у Сливко, вообще нет. Зачем нам ее закапывать? Дадим ей возможность подготовиться. После двух перенесенных болезней мы увидели, что она неконкурентоспособна сейчас. Она будет спокойно готовиться к «Ижевской винтовке».
Так, у Сливко еще есть шанс вернуться в основу в своей лучшей форме. Но на пятки будет наступать Евгения Павлова, которая сейчас звездит на Кубке России.
Невидимкой этапа стал Евгений Гараничев. В спринте на его 29-е место внимание обратил разве что Дмитрий Губерниев. Он даже в инстаграме интересовался у личного тренера биатлониста о том, кто его сейчас тренирует. Вроде выяснили, что Максим Кугаевский никуда не делся. А то комментатор думал, что
В индивидуальной гонке Гараничев выглядел бодрее — 11-е место. Но все же придирчивые вопросы к нему не пропали. На помощь пришел тренер сборной Артем Истомин.
— Он показал свой текущий уровень, Евгению пока не хватает интенсивной работы. Сейчас мы находимся на этапе, когда он имеет очень хороший объем аэробной работы и через соревнования будет добавлять.
Евгений — спортсмен, с которым уже второй год приходится бороться в направлении более спокойного проведения низкоинтенсивных тренировок, он все время завышает нагрузку. Если брать мощность, то он всегда работает
И после этого уже вряд ли можно наседать на спортсмена. Все поняли. Должен разбежаться. Но то личные гонки. Эстафету Гараничев в Эстерсунде не бежал. И все сразу вспомнили про чемпионат мира. Мол, снова струсил и отказался выступать. Но ходят слухи, что Евгению никто и не предлагал участвовать. Видимо, тренеры восприняли горький опыт слишком серьезно.
Гараничев не бежал эстафету, зато круто сбегал от журналистов. Никаких комментариев биатлонист на первом этапе не давал. С чем это связано — загадка. Хотя лучше бы он вышел из тени. Послушать Гараничева все же интересно. Да и отбиваться от разговорившейся сборной опытному спортсмену уж совсем не комильфо.
После этапа в Эстерсунде на Дмитрии Малышко висят: 58-е место в спринте, 39-е в индивидуалке, штрафной круг в эстафете и 16 промахов в четырех гонках. Ко всему этому прибавьте еще и проблемы со скоростью. Где вся эта мощь тюменских отборов — никто не знает.
За это все (в особенности за эстафету) ему и досталось от бывшего старшего тренера мужской команды Владимира Аликина.
— Про Малышко можно спросить: на каких основаниях его взяли в эстафету? Евгений Гараничев ведь не отказывался от нее, но его не поставили. И что мы увидели? У него
Он заслужил поездку на Кубок мира. Я говорю про эстафету. Гараничев был выше Малышко, а его не поставили.
Может, на отдельных стартах его прорвет, если он точно стрельнет. Но Малышко ничего не выиграет. 100 процентов! Даже в тройке не будет.
Тут тоже, кстати, ничего нового. Малышко не показывает результаты, косячит, и его продолжают считать в команде блатным. Исправить дело он может только результатами.
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