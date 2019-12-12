Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
14:41 (мск), источник: Sport24

Бабикова отправили в Россию, но без винтовки. Он обиделся на тренеров и может закончить карьеру

А ведь он был чемпионом мира.

Наверх

Этап Кубка мира в Эстерсунде для сборной России прошел пусть и не круто, но вспомнить кое-что можно. Первый в карьере личный подиум Матвея Елисеева, пятое место Ларисы Куклиной в индивидуалке и огненный этап Эдуарда Латыпова в эстафете.

Но эти крупицы радости снова рассыпались о ворох скандалов и негатива. Было бы странно, если бы сезон начался без них. Накануне второго этапа КМ Sport24 устроил разбор полетов.

Винтовка осталась, а Бабиков уехал

Антон Бабиков и Виктория Сливко попали на Кубок мира благодаря личной квоте. Вот что победа в тотале Кубка IBU делает. Но в основе задержаться не удалось.

Бабиков стал 41-м в спринте и 14-м в индивидуальной гонке. Там он с нулем прошел все рубежи, но ходом был очень плох (что сам и признал). Несмотря на это, на данный момент в общем зачете Антон — четвертый среди россиян. О продолжении выступлений с основой речи не шло. И да, это справедливо. Прежнего себя Антон пока не может найти.

Реальным было бы отправить его на Кубок IBU, но и там Бабикову не бывать. Кубок России ждет. И то не факт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот прямо сейчас биатлонист должен был выступать на третьем этапе Кубка России в Чайковском. Вот только его винтовка осталась вместе с командой. Ее оформляли на вывоз из стран под общим разрешением. Вернуться к своему хозяину винтовке предстоит только под Новый год.

«Его отозвали, а оружие — нет. Безумие в том, что все знали: сразу из Эстерсунда Антон летит домой. Купили ему билет. Знали, но винтовку оформили так, чтобы он не смог ее вывезти», — сообщил личный тренер Бабикова Виктор Никитин.

В общем, вряд ли кто-то удивился ситуации. Но все же веселье со слезами на глазах. Каким будет путь Бабикова дальше — неясно. Тем более тут главный тренер сборной высказался.

«Если говорить прямо, то Антон обиделся на нас, что его не отправили даже на Кубок IBU. У него есть вторая винтовка дома. Проблем с этим не видели.

Мы ему предлагали ехать с нами и готовиться с командой. Он был бы в резерве и мог бы принять участие в гонках, если кто-то бы заболел или что-то случилось. Он готовился бы в хороших условиях среднегорья и мог выступать потом на «Ижевской винтовке». Но он отказался. Антон выглядит так, как будто хочет закончить с выступлениями, — сказал Анатолий Хованцев.

И вот теперь эта история превращается в кинокомедию. Будем следить за развитием событий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сливко будет готовиться к «Ижевке»

У Сливко проблемы другого уровня — 61-е место в спринте и 65-е в индивидуалке. Стабильность — признак мастерства. Но с поправочкой: биатлонистка до сих пор не отошла от болезни, которая накрыла ее еще в Тюмени на отборочных. В Россию она вернулась добровольно.

Вот что конкретно по Сливко сказал старший тренер женской команды Виталий Норицын.

— Вика поедет готовиться к «Ижевской винтовке» через сборы в Обертиллиахе. Дело даже не в том, что на Кубке IBU для нее нет места. Смысла стартовать в таком состоянии, которое сейчас у Сливко, вообще нет. Зачем нам ее закапывать? Дадим ей возможность подготовиться. После двух перенесенных болезней мы увидели, что она неконкурентоспособна сейчас. Она будет спокойно готовиться к «Ижевской винтовке».

Так, у Сливко еще есть шанс вернуться в основу в своей лучшей форме. Но на пятки будет наступать Евгения Павлова, которая сейчас звездит на Кубке России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Публичность — не про Гараничева

Невидимкой этапа стал Евгений Гараничев. В спринте на его 29-е место внимание обратил разве что Дмитрий Губерниев. Он даже в инстаграме интересовался у личного тренера биатлониста о том, кто его сейчас тренирует. Вроде выяснили, что Максим Кугаевский никуда не делся. А то комментатор думал, что фитнес-тренер этим занимается.

В индивидуальной гонке Гараничев выглядел бодрее — 11-е место. Но все же придирчивые вопросы к нему не пропали. На помощь пришел тренер сборной Артем Истомин.

— Он показал свой текущий уровень, Евгению пока не хватает интенсивной работы. Сейчас мы находимся на этапе, когда он имеет очень хороший объем аэробной работы и через соревнования будет добавлять.

Евгений — спортсмен, с которым уже второй год приходится бороться в направлении более спокойного проведения низкоинтенсивных тренировок, он все время завышает нагрузку. Если брать мощность, то он всегда работает где-то в средних зонах, даже на длительных тренировках. Но когда бежишь гонку, то в средней зоне не работаешь, уходишь выше. После гонки Женя сам понимает, что интенсива достаточно и нужно просто погулять по трассе.

Во время загрузки произошла ошибка.

И после этого уже вряд ли можно наседать на спортсмена. Все поняли. Должен разбежаться. Но то личные гонки. Эстафету Гараничев в Эстерсунде не бежал. И все сразу вспомнили про чемпионат мира. Мол, снова струсил и отказался выступать. Но ходят слухи, что Евгению никто и не предлагал участвовать. Видимо, тренеры восприняли горький опыт слишком серьезно.

Гараничев не бежал эстафету, зато круто сбегал от журналистов. Никаких комментариев биатлонист на первом этапе не давал. С чем это связано — загадка. Хотя лучше бы он вышел из тени. Послушать Гараничева все же интересно. Да и отбиваться от разговорившейся сборной опытному спортсмену уж совсем не комильфо.

Негатив к Малышко

После этапа в Эстерсунде на Дмитрии Малышко висят: 58-е место в спринте, 39-е в индивидуалке, штрафной круг в эстафете и 16 промахов в четырех гонках. Ко всему этому прибавьте еще и проблемы со скоростью. Где вся эта мощь тюменских отборов — никто не знает.

Во время загрузки произошла ошибка.

За это все (в особенности за эстафету) ему и досталось от бывшего старшего тренера мужской команды Владимира Аликина.

— Про Малышко можно спросить: на каких основаниях его взяли в эстафету? Евгений Гараничев ведь не отказывался от нее, но его не поставили. И что мы увидели? У него какое-то лобби, раз он из Санкт-Петербурга? Я этого не понимаю.

Он заслужил поездку на Кубок мира. Я говорю про эстафету. Гараничев был выше Малышко, а его не поставили.

Может, на отдельных стартах его прорвет, если он точно стрельнет. Но Малышко ничего не выиграет. 100 процентов! Даже в тройке не будет.

Тут тоже, кстати, ничего нового. Малышко не показывает результаты, косячит, и его продолжают считать в команде блатным. Исправить дело он может только результатами.

Косяки Юрловой-Перхт, Поршнева и Резцовой

Странное начало сезона у Екатерины Юрловой-Перхт. Она была не быстра, да и стреляла неважно (особенно на проблемной стойке). Но тренерское доверие все это перекрывает. В Хохфильцене от нее ждут уже других кондиций и результатов. Так что стараемся забыть ее 51-е место в спринте. Да и 16-е в индивидуалке — тоже.

Пока не радуют и Никита Поршнев с Кристиной Резцовой. А для Тамары Ворониной просто делаем поблажку за неопытность. Все же дебютантке пока сложно привыкнуть, что может быть что-то круче, чем Кубок России. Но в целом в личных гонках она показала себя хорошо — 29-е место в спринте и 14-е в индивидуалке.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Запашный ЖЕСТКО ответил на угрозы фанатов
Жена русского хоккеиста изменяла ему под носом: "Эта мразь привела любовника и устроила шабаш"
Лига чемпионов становится элитным клубом. Россия там чужая
В плей-офф ЛЧ только клубы «Большой пятерки». Обзор матчей среды
В WADA отказались просить более жесткого наказания для России
Судья НХЛ попал в больницу. В него врезался Овечкин
Роналду разозлился на фаната, атаковавшего его сзади (видео)
Сироткин не исключил, что Квята могут выгнать из «Торо Россо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь