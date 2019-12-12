Драчев — за альтернативные игры. А для Бабикова «было сделано все возможное»

Источник: Спорт-Экспресс

Тезисы Драчева:

— решение ВАДА необъективное

— Фуркад и норвежцы — за Россию

— без России биатлон вообще потеряет интерес

— а вот Бабиков — не самая интересная тема

— в Эстерсунде выступили хорошо

— еще с лета идет омоложение сборной.

Теперь подробнее.

О решении ВАДА

Это негативное решение, к которому мы в принципе готовились. Но оно, на наш взгляд, необъективное. Россия много делала и делает в борьбе с допингом, который является всемирной проблемой. Наши биатлонисты сдали в этом году 250 проб, и все они отрицательные.

Расследование проходило в одностороннем порядке, у ВАДА был единственный свидетель, показания которого считаются правдой, а все остальное — неверным. Мы не согласны с решением, мы не ищем виновных, а решаем задачи, поставленные перед российским биатлоном. Ситуация осложняется отсутствием списка спортсменов, которых ВАДА подозревает в нарушении антидопинговых правил.

Об отношении биатлонной семьи

Весь биатлон поддерживает Россию. Такие персоны как Фуркад, как норвежцы и многие другие сказали, что не видят чемпионат мира без России. Все против. Мы чисты полностью. Для международного биатлона Россия — знаковый игрок. Потеряв которого сам биатлон потеряет интерес.

Советский союз всегда был великой спортивной державой. У нас, кстати, готово положение. Мы называем его наш ответ санкциям. Спортсменам можно запретить выступать с флагом, а вот болельщикам — нельзя. Поэтому предлагаю всем такие футболки (с надписью «Знай наших»). Мы планируем их размножить и, надеемся, болельщики будут в них.

О дальнейших шагах

В пятницу лечу на этап Кубка мира в Хохфильцен. Будем разговаривать по поводу возможных списков, которые будут предъявлены. Мы написали письмо в IBU. Там будет весь исполком, первый вице-президент. Это будет официальная встреча.

О шансах Логинова выступить на Олимпиаде-2022

Это вопрос сложный. Будем обсуждать с ИБУ. Логинов, Старых. Эти спортсмены уже понесли наказание. Почему они должны нести второй раз? Это нарушение прав человека.

О нейтральном статусе

У людей разные мнения по поводу того, стоит ли ехать под нейтральным статусом. Надо взвесить все предложения и принять единственно правильное решение. У нас до Олимпиады еще три года. Но уже было предложение от Валентины Ивановны Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры. В общем-то, поддерживаю. Надо задействовать наши объекты, которых очень много. Соревноваться с Киргизией и Казахстаном? А какая разница? Если мы вообще не будем бегать, надо же бегать где-то.

Об этапе в Эстерсунде

Результаты первого этапа нас в целом порадовали. У мужчин появился новый лидер — Матвей Елисеев. Он четвертый в общем зачете Кубка мира. Выходит в явного лидера команды Лариса Куклина. Очень порадовала. Молодежь проявит себя в самое ближайшее время.

О флажках и молодости

В преддверии сезона мы проанализировали предстоящие решения ВАДА. Вы видели наши действия, которые мы предпринимали заранее — формирование команды на чемпионат мира, мы заранее готовились к этому и набирали молодых спортсменов. Они должны набраться опыта, и в целом такое движение идет. Мы нацелились на стратегическое движение — омоложение команды.

И еще. В контрактах на следующий год будет прописано, что если у спортсмена есть определенное количество флажков — он не будет участвовать в международных соревнованиях. Не хотим повторения ситуации с Васильевой.

Об оставшемся без оружия Антоне Бабикове

Это не самая интересна тема. Есть гораздо более важные моменты. Но я расскажу. Чтобы все понимали. Спортсмен был в Эстерсунде по личной квоте. Как и положено, ему сразу были приобретены билеты туда-обратно. Но он неплохо выступил в индивидуальной гонке. И мы взяли ему билет на чартер в Австрию. Хотели, чтобы он работал с командой. Запасным. Но ему это не понравилось. Бабиков хотел поехать на Кубок IBU. Но там уже есть семь человек. И там бы он был запасным. В общем, наш уважаемый Антон, который был одним из самых перспективных юниоров, от тренировок в Хохфильцене отказался.