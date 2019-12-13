IBU сообщил, что расследование допинговых дел Слепцовой и Устюгова продолжается

Источник: РИА "Новости"

В пятницу немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что двумя биатлонистами, о которых говорится в отчете следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA) о махинациях с базой данных московской лаборатории, являются Слепцова и Устюгов.

«IBU не комментирует эту информацию, можем только сообщить, что рассмотрение дел этих биатлонистов продолжается», — сообщили в международной организации.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой и Устюгову были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Александр Печенкин и Александр Чернышов, которых дисквалифицировали в июне.

Устюгов завершил спортивную карьеру после Игр в Сочи. Если его признают виновными, Россия лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады, поскольку результат мужской эстафетной команды, в составе которой Устюгов одержал победу, будет аннулирован.