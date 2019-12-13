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18:15 (мск), источник: БЕЛТА

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, лучший из белорусов Никита Лобастов — 55-й

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Йоханнес Бё победил в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующий обладатель Большого хрустального глобуса преодолел дистанцию в 10 км за 25 мин. 7,8 сек. Вторым стал француз Симон Дестье (отставание 7,8 сек.). На третьей позиции разместился россиянин Александр Логинов (отставание 14,6 сек.).

Белорус Никита Лобастов стал 55-м, Сергей Бочарников — 56-й. Роман Елетнов занял 64-ю позицию, Антон Смольский — 92-ю.

Лучший результат среди спортсменок сборной Беларуси показала сегодня Анна Сола — 30-е место.

Продолжатся соревнования 14 декабря женской эстафетой 4×6 км (начало в 13.30) и мужской гонкой преследования на 12,5 км (16.55). 15 декабря пройдет женская гонка преследования на 10 км (14.00) и мужская эстафета 4×7,5 км (16.15).

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
  • 3
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
13.12.2019 16:20Хохфильцен (Австрия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия25.07,8
2Симон ДестьеФранцияФранция+07,8
3Александр ЛогиновРоссияРоссия+14,6
4Матвей ЕлисеевРоссияРоссия+20,6
5Лукас ХоферИталияИталия+20,8
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+23,4
7Доминик ВиндишИталияИталия+31,7
8Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+35,1
9Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+37,6
10Мартен ФуркадФранцияФранция+38,8
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