Зеппельт сообщил о махинациях с данными Устюгова и Слепцовой. IBU продолжает по ним расследование

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 13 декабря, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Устюгов и Слепцова являются теми двумя биатлонистами, о которых ведется речь в отчете следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу махинаций с данными спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории.

«IBU не комментирует эту информацию. Можем только сообщить, что рассмотрение дел этих биатлонистов продолжается», — приводит слова ТАСС.

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В августе 2018 года WADA обвинило Устюгова и Слепцову в нарушении антидопинговых правил. Под подозрение тогда также попали Александр Печенкин и Александр Чернышов, которые впоследствии были дисквалифицированы в июне этого года.