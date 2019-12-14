Биатлонисты Елисеев и Юрлова-Перхт представят Россию в Рождественской гонке

Источник: РИА "Новости"

Рождественская гонка, которая официально называется «Мировой командный вызов по биатлону», пройдет 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.

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Елисеев, завоевавший в этом сезоне первую в карьере медаль на этапе Кубка мира (бронзовую), впервые примет участие в Рождественской гонке, чемпионка мира Юрлова-Перхт выступит в Гельзенкирхене в шестой раз.

В этом году Рождественская гонка станет прощальным стартом для двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер. О завершении профессиональной карьеры биатлонистка объявила в мае, на тот момент ей было 25 лет. Свое решение она объяснила утратой мотивации продолжать соревновательную деятельность.

В Гельзенкирхене точку в карьере ставили российский биатлонист Антон Шипулин, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга четырехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева.