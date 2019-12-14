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15:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Старых и Поршнева стали второй и третьей в спринте на этапе Кубка IBU

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские биатлонистки Ирина Старых и Анастасия Поршнева заняли второе и третье место соответственно в спринте на этапе Кубка IBU в Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержала шведка Йоханна Скоттхейм — 22 минуты 26,6 секунды (0 промахов).

Старых проиграла шведке 5,4 секунды. Поршнева отставала от победительницы на 13,5 секунды. Обе россиянки отстреляли без промахов.

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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