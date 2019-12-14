Старых и Поршнева стали второй и третьей в спринте на этапе Кубка IBU
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские биатлонистки Ирина Старых и Анастасия Поршнева заняли второе и третье место соответственно в спринте на этапе Кубка IBU в Италии.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские биатлонистки Ирина Старых и Анастасия Поршнева заняли второе и третье место соответственно в спринте на этапе Кубка IBU в Италии.
Победу одержала шведка Йоханна Скоттхейм — 22 минуты 26,6 секунды (0 промахов).
Старых проиграла шведке 5,4 секунды. Поршнева отставала от победительницы на 13,5 секунды. Обе россиянки отстреляли без промахов.