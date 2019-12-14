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14:54 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России заняла второе место в эстафете 4×6 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянки проиграли победительницам гонки 8,2 секунды, использовав на восьми огневых рубежах пять дополнительных патронов. Первое место заняла сборная Норвегии (1 час 10 минут 4,7 секунды; 1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов), третьими стали швейцарки (+1.04,1; 1+9).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для российской команды эта медаль стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира. На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Матвей Елисеев занял третье место в спринте, в пятницу на этапе в Хохфильцене бронзовыми призерами в спринтерских гонках стали Миронова и Александр Логинов.

В зачете женских эстафет сборная России поднялась на третье место, в активе команды 94 очка в двух гонках. Первыми идут норвежки (120), вторыми — швейцарки (102). В зачете Кубка наций россиянки также вышли на третье место (2103), первую позицию занимают норвежки (2395), вторую — шведки (2124). Место в первой пятерке Кубка наций по итогам сезона позволит в следующем розыгрыше Кубка мира выставлять на гонку максимальное количество участниц — шесть, в настоящее время в гонке Кубка мира могут участвовать пять российских биатлонисток.

Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования. Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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14.12.2019 13:30Хохфильцен (Австрия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
01:10.04,7
2РоссияРоссия
Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт
+08,2
3ШвейцарияШвейцария
Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки
+01.04,1
4УкраинаУкраина
Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная
+01.09,2
5КанадаКанада
Сара Бодри, Меган Бэнкс, Надя Мозер, Эмма Ландер
+01.09,3
6ЧехияЧехия
Йессика Ислова, Луция Харватова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
+01.16,1
7ФранцияФранция
Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Селия Эмонье, Жюли Симон
+01.18,9
8СШАСША
Джоан Рид, Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Эмили Дрейссигекер
+01.37,0
9ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Зук, Магдалена Гвиздон
+02.22,4
10ШвецияШвеция
Лина Перссон, Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Ханна Эберг
+02.53,0
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