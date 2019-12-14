Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянки проиграли победительницам гонки 8,2 секунды, использовав на восьми огневых рубежах пять дополнительных патронов. Первое место заняла сборная Норвегии (1 час 10 минут 4,7 секунды; 1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов), третьими стали швейцарки (+1.04,1; 1+9).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K9dp3soCvPs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для российской команды эта медаль стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира. На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Матвей Елисеев занял третье место в спринте, в пятницу на этапе в Хохфильцене бронзовыми призерами в спринтерских гонках стали Миронова и Александр Логинов.

В зачете женских эстафет сборная России поднялась на третье место, в активе команды 94 очка в двух гонках. Первыми идут норвежки (120), вторыми — швейцарки (102). В зачете Кубка наций россиянки также вышли на третье место (2103), первую позицию занимают норвежки (2395), вторую — шведки (2124). Место в первой пятерке Кубка наций по итогам сезона позволит в следующем розыгрыше Кубка мира выставлять на гонку максимальное количество участниц — шесть, в настоящее время в гонке Кубка мира могут участвовать пять российских биатлонисток.

Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования. Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.