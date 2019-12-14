Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России поднялась на третье место в зачете Кубка наций

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Женская сборная России поднялась на третье место в Кубке наций после результатов эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российские биатлонистки Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт в субботу завоевали в эстафете серебряные медали. Победу в гонке одержали норвежки, третьими финишировали швейцарки.

Накануне Миронова стала третьей в спринте.

На счету женской российской команды, которая после первого этапа Кубка мира занимала пятое место в данном зачете, стало 2103 балла. Лидирует в Кубке наций сборная Норвегии (2395), второе место у команды Швеции (2124).

Кубок мира
Общий зачет
 Она попала не только на обложку Playboy, но и в ТОП-20 женщин-пилотов
Ефимова объяснила, как поступит в случае недопуска до Олимпиады
Всем все доказала: каким был спортивный путь Загитовой
Хоккеисту «Филадельфии» диагностировали рак
Невероятный гол. Финский вратарь одним касанием вошел в историю
Женская сборная РФ лидировала всю эстафету, но упустила победу
Назван самый дорогой игрок мира. Роналду нет в топ-15
Россия играет с Чехией в матче Кубка Первого канала (трансляция)
«Ливерпуль» принимает «Уотфорд» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь