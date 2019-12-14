Женская сборная России поднялась на третье место в зачете Кубка наций
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Женская сборная России поднялась на третье место в Кубке наций после результатов эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Женская сборная России поднялась на третье место в Кубке наций после результатов эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Российские биатлонистки Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина
Накануне Миронова стала третьей в спринте.
На счету женской российской команды, которая после первого этапа Кубка мира занимала пятое место в данном зачете, стало 2103 балла. Лидирует в Кубке наций сборная Норвегии (2395), второе место у команды Швеции (2124).