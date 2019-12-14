А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу

Источник: РИА "Новости"

ВСЕГО 5 ДОППАТРОНОВ, БЕЗ ШТРАФНЫХ КРУГОВ И БЕЗ ЗОЛОТА

Всего 5 дополнительных патронов на четверых, ни единого штрафного круга.

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Наша команда уверенно шла к первой победе в этом сезоне, но упустила золотые медали на последнем финишном отрезе. Когда уже почти не было сомнений в победе, когда Екатерине Юрловой-Перхт оставалось только добежать до финиша. При этом, не показывая чудес скорости просто ровно добежать. Но ушедшая на дистанцию в 15,5 секунды отставания от Юрловой после последней стрельбы норвежка Марта Ройселенд, сумела вскоре не только ликвидировать отрыв, но и обойти нашу биатлонистку.

В этот момент, глядя на работу норвежки на лыжне, и на работу Юрловой, стало понятно, что такое нежданное перед гонкой и такое совершенно реальное во время гонки золото от нас уплыло. Уплыло практически на последних метрах.

Мы не смогли победить, хотя блестяще отработали первые три этапа и три четверти последнего. Повторю, у сборной России всего 5 доппатронов, ни единого штрафного круга. У победившей Норвегии 7 доппатронов и 1 штрафной круг. Но в итоге наша команда проиграла норвежкам 8,2 секунды! Как такое возможно? Оказалось — возможно.

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ЮРЛОВОЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ОНА СОГЛАСИЛАСЬ

Перед гонкой старший тренер женской сборной Виталий Норицын рассказал, что тренеры советовались с девушками, определяя очередность этапов. Юрловой-Перхт предложили по традиции завершать гонку, но при этом спросили ее мнение. Екатерина ответила, что готова бежать последней. Все логично самая опытная, самая титулованная. Именно Юрлова завершала наши эстафеты в последние годы.

Будем откровенны: перед гонкой бронза была малореальной мечтой. Но Кристина Резцова прошла свой этап настолько здорово и отстреляла просто блестяще -10 из 10, что закралась крамольная мыслишка: а не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего Шекспира?

Многое зависело от второго этапа. Лариса Куклина пробежала и отстреляла так же, как и Резцова первый рубеж 5 из 5-ти, на втором потратила лишь на один патрон больше. Все тоже самое четко проделала и итальянка Доротея Вирер. И тут случилось невероятное: немка Херманн, которая половину второго этапа составляла компанию Куклиной и Вирер, не закрыла две мишени и ушла на два штрафных круга. По кругу штрафа у шведок и норвежек. В итоге Куклина и Вирер передали эстафету одновременно с солидным отрывом от пелотона.

От Светланы Мироновой требовалось обойтись без штрафных кругов и пробежать в свою силу. Сердечко дрогнуло у всех нас и у самой Светланы на стойке — когда она сумела поразить пятую мишень лишь восьмым выстрелом.

На лежке все было, как в тире 5 из 5-ти. Миронова ушла на финишный отрезок первой. В 25,8 секунды с отставанием от россиянки убежала со стрельбища швейцарка Гаспарин, вслед за ней норвежка Эксхофф (+28,9) и итальянка Контье (+29,1).

Миронова сохранила лидерство до пункта передачи эстафеты. И Юрлова-Перхт ушла на дистанцию, имея 25,7 секунды преимущества перед норвежкой Мартой Ройселенд. Важно было хорошо отстрелять, а уж такое преимущество, казалось, Катя не отдаст. Стреляла Екатерина отлично потратила 11 патронов на 10 мишеней, ну, а что случилось потом, вы знаете.

Но все равно эта гонка дала нам повод для оптимизма. Дмитрий Ярошенко говорил, что наши девушки в эстафете могут победить только при ошибках соперниц. Как показала гонка, можно побеждать, не обращая внимание на соперниц.

Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Эстафета, 4×6 км

1. Норвегия 1:10:04.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)

2. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) +8.2 (0+5)

3. Швейцария +1:04.1 (1+9)

4. Украина +1:09.2 (0+8)

5. Канада +1:09.9 (0+7).

Волохов Юрий