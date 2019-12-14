А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу
Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно.
Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно.
Всего 5 дополнительных патронов на четверых, ни единого штрафного круга.
Наша команда уверенно шла к первой победе в этом сезоне, но упустила золотые медали на последнем финишном отрезе. Когда уже почти не было сомнений в победе, когда Екатерине
В этот момент, глядя на работу норвежки на лыжне, и на работу Юрловой, стало понятно, что такое нежданное перед гонкой и такое совершенно реальное во время гонки золото от нас уплыло. Уплыло практически на последних метрах.
Мы не смогли победить, хотя блестяще отработали первые три этапа и три четверти последнего. Повторю, у сборной России всего 5 доппатронов, ни единого штрафного круга. У победившей Норвегии 7 доппатронов и 1 штрафной круг. Но в итоге наша команда проиграла норвежкам 8,2 секунды! Как такое возможно? Оказалось — возможно.
Перед гонкой старший тренер женской сборной Виталий Норицын рассказал, что тренеры советовались с девушками, определяя очередность этапов.
Будем откровенны: перед гонкой бронза была малореальной мечтой. Но Кристина Резцова прошла свой этап настолько здорово и отстреляла просто блестяще -10 из 10, что закралась крамольная мыслишка: а не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего Шекспира?
Многое зависело от второго этапа. Лариса Куклина пробежала и отстреляла так же, как и Резцова первый рубеж 5 из 5-ти, на втором потратила лишь на один патрон больше. Все тоже самое четко проделала и итальянка Доротея Вирер. И тут случилось невероятное: немка Херманн, которая половину второго этапа составляла компанию Куклиной и Вирер, не закрыла две мишени и ушла на два штрафных круга. По кругу штрафа у шведок и норвежек. В итоге Куклина и Вирер передали эстафету одновременно с солидным отрывом от пелотона.
На лежке все было, как в тире 5 из 5-ти. Миронова ушла на финишный отрезок первой. В 25,8 секунды с отставанием от россиянки убежала со стрельбища швейцарка Гаспарин, вслед за ней норвежка Эксхофф (+28,9) и итальянка Контье (+29,1).
Миронова сохранила лидерство до пункта передачи эстафеты. И
Но все равно эта гонка дала нам повод для оптимизма. Дмитрий Ярошенко говорил, что наши девушки в эстафете могут победить только при ошибках соперниц. Как показала гонка, можно побеждать, не обращая внимание на соперниц.
Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен (Австрия)
Женщины. Эстафета, 4×6 км
1. Норвегия 1:10:04.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)
2. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) +8.2 (0+5)
3. Швейцария +1:04.1 (1+9)
4. Украина +1:09.2 (0+8)
5. Канада +1:09.9 (0+7).
Волохов Юрий
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:10.04,7
|2
|Россия
|+08,2
|3
|Швейцария
|+01.04,1
|4
|Украина
|+01.09,2
|5
|Канада
|+01.09,3
|6
|Чехия
|+01.16,1
|7
|Франция
|+01.18,9
|8
|США
|+01.37,0
|9
|Польша
|+02.22,4
|10
|Швеция
|+02.53,0