Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию за 31 минуту 27 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Логинов отстал от победителя на 33,5 секунды с нулем в графе промахов, третьим стал француз Эмильен Жаклен (отставание — 40,5 секунды; 0 промахов). Россиянин Матвей Елисеев занял 11-е место (+1.21,1; 1), Дмитрий Малышко — 25-е (+2.35,7; 2), Евгений Гараничев — 34-е (+3.53,6; 3), Никита Поршнев — 38-е (+3.59,7; 2).

Россияне завоевывали медали во всех четырех стартах этапа Кубка мира в Хохфильцене. В пятницу Светлана Миронова в женской спринтерской гонке завоевала бронзу, позднее в тот же день ее достижение в мужском спринте повторил Логинов. В субботу женская сборная России завоевала серебряные награды в эстафете.

27-летний Логинов является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, в его активе также четыре золотые и три серебряные награды первенств Европы. По итогам прошлого сезона Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.