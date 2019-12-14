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14 декабря, источник: ТАСС

Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в гонке на преследования на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию за 31 минуту 27 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Логинов отстал от победителя на 33,5 секунды с нулем в графе промахов, третьим стал француз Эмильен Жаклен (отставание — 40,5 секунды; 0 промахов). Россиянин Матвей Елисеев занял 11-е место (+1.21,1; 1), Дмитрий Малышко — 25-е (+2.35,7; 2), Евгений Гараничев — 34-е (+3.53,6; 3), Никита Поршнев — 38-е (+3.59,7; 2).

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Россияне завоевывали медали во всех четырех стартах этапа Кубка мира в Хохфильцене. В пятницу Светлана Миронова в женской спринтерской гонке завоевала бронзу, позднее в тот же день ее достижение в мужском спринте повторил Логинов. В субботу женская сборная России завоевала серебряные награды в эстафете.

27-летний Логинов является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, в его активе также четыре золотые и три серебряные награды первенств Европы. По итогам прошлого сезона Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

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  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
14.12.2019 16:55Хохфильцен (Австрия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия31.27,0
2Александр ЛогиновРоссияРоссия+33,5
3Эмильян ЖакленФранцияФранция+40,5
4Яков ФакСловенияСловения+41,6
5Симон ДестьеФранцияФранция+41,6
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.06,3
7Лукас ХоферИталияИталия+01.16,9
8Фабьен КлодФранцияФранция+01.19,9
9Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.20,2
10Мартен ФуркадФранцияФранция+01.20,9
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