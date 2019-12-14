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14 декабря, источник: БЕЛТА

Биатлонист Максим Воробей выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Италии

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Воробей победил в спринте на втором этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит 12—15 декабря в Риднау (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорус преодолел дистанцию спринта в 10 км за 26 мин. 19,3 сек. Второе время показал норвежец Фредрик Гьесбакк (отставание 3,7 сек.). На третьей позиции итогового протокола разместились россиянин Александр Поварницын и норвежский атлет Хавард Богетвейт (отставание 5,9 сек.).

Продолжатся соревнования 15 декабря мужским и женским масс-стартами.

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