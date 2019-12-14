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14 декабря, источник: ТАСС

Логинов доволен вторым местом в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов доволен второму месту в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом биатлонист рассказал журналистам после окончания гонки.

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Источник: РИА "Новости"

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Логинов отстал от победителя на 33,5 секунды с нулем в графе промахов, третьим стал француз Эмильен Жаклен.

«Сегодня бороться можно было только за второе место, потому что Йоханнес не промахивался. Я рад этому результату, — сказал Логинов. — Доволен, что нахожу свою хорошую форму, буду стараться и дальше показывать такие результаты».

Россияне завоевывали медали во всех четырех стартах этапа Кубка мира в Хохфильцене. В пятницу Светлана Миронова в женской спринтерской гонке завоевала бронзу, позднее в тот же день ее достижение в мужском спринте повторил Логинов. В субботу женская сборная России завоевала серебряные награды в эстафете.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
14.12.2019 16:55Хохфильцен (Австрия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия31.27,0
2Александр ЛогиновРоссияРоссия+33,5
3Эмильян ЖакленФранцияФранция+40,5
4Яков ФакСловенияСловения+41,6
5Симон ДестьеФранцияФранция+41,6
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.06,3
7Лукас ХоферИталияИталия+01.16,9
8Фабьен КлодФранцияФранция+01.19,9
9Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.20,2
10Мартен ФуркадФранцияФранция+01.20,9
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