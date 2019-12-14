Логинов доволен вторым местом в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Логинов отстал от победителя на 33,5 секунды с нулем в графе промахов, третьим стал француз Эмильен Жаклен.
«Сегодня бороться можно было только за второе место, потому что Йоханнес не промахивался. Я рад этому результату, — сказал Логинов. — Доволен, что нахожу свою хорошую форму, буду стараться и дальше показывать такие результаты».
Россияне завоевывали медали во всех четырех стартах этапа Кубка мира в Хохфильцене. В пятницу Светлана Миронова в женской спринтерской гонке завоевала бронзу, позднее в тот же день ее достижение в мужском спринте повторил Логинов. В субботу женская сборная России завоевала серебряные награды в эстафете.