Круче Логинова только Бе. Александр провел идеальную гонку

Источник: Спорт-Экспресс

Спринт в Эстерсунде — Логинов четвертый. Аналогичная гонка в Хохфильцене — Александр третий. Сегодня он уже второй. Понимаете намек?

Да, ждем золота. Либо в завтрашней эстафете, либо на третьем этапе Кубка мира в Анси. В идеале и здесь, и там.

Четыре медали в четырех гонках в Австрии — отличный результат для российской команды. Но для полного удовлетворения хочется победы.

Шансов на золото и серебро у остальных не было

При этом ясно, что если Йоханнес Бе будет выступать как сегодня — обыграть его невозможно. Не просто так именно он сейчас лучший биатлонист мира. Что можно сделать с парнем, который безупречно стреляет и функционально сильнее остальных? Только ждать его ошибки.

Сегодня Йоханнес не сделал ни одной. Мало того, что стартовал с форой, так еще и первый круг по скорости прошел быстрее всех. Дальше норвежец, чтобы исключить всякий риск, сосредоточился на огневых рубежах, а бежал на малых оборотах. И в итоге никому не оставил ни шанса.

Не было их и у желающих покуситься на серебро. Логинов нарисовал на стрельбе сразу четыре нуля. Хотя у него, в отличие от Бе, железного права даже на один промах не было. Штрафной круг вполне мог бы отбросить Александра за пределы пьедестала. Но он справился. И дотерпел на последнем круге, хотя сзади накатывали трое.

Теперь Логинов в общем зачете Кубка мира ровно там, где его все и ждали — на второй строчке. Вслед сами знаете за кем.

Малышко третий из наших и снова побежит эстафету

Три рубежа хвостом держался за Александром Елисеев. Матвей четко стрелял, держал темп, но единственный за гонку штрафной круг сразу отбросил россиянина. В итоге спортсмен, который еще после спринта сетовал на усталость, финишировал 11-м.

По остальным есть вопросы. Вообще получается, что женская сборная сегодня выглядела интереснее мужской. Что, исходя из кадров и амбиций парней, немного удивляет.

Гараничев и Поршнев бились за места в четвертом десятке — и это явно не то, чего от них ждут. Малышко снова не блистал, но Дмитрий вторую гонку подряд — лучший в команде после Логинова и Елисеева. Олимпийский чемпион занял 25-е место, причем по чистой скорости он лучше Евгения и Никиты. Так что пользующейся особенной любовью у болельщиков спортсмен вполне может докатить в основе и до чемпионата мира.

Завтра у него будет шанс проявить себя в эстафете. Малышко доверили третий этап. Начнет — Елисеев. За ним — здорово пробежавший за команду в Эстерсунде Латыпов. Финишер, понятно, Логинов.