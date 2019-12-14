Круче Логинова только Бе. Александр провел идеальную гонку
Он уже второй в общем зачете. Следующий шаг — победа?
Он уже второй в общем зачете. Следующий шаг — победа?
Спринт в Эстерсунде — Логинов четвертый. Аналогичная гонка в Хохфильцене — Александр третий. Сегодня он уже второй. Понимаете намек?
Да, ждем золота. Либо в завтрашней эстафете, либо на третьем этапе Кубка мира в Анси. В идеале и здесь, и там.
Четыре медали в четырех гонках в Австрии — отличный результат для российской команды. Но для полного удовлетворения хочется победы.
При этом ясно, что если Йоханнес Бе будет выступать как сегодня — обыграть его невозможно. Не просто так именно он сейчас лучший биатлонист мира. Что можно сделать с парнем, который безупречно стреляет и функционально сильнее остальных? Только ждать его ошибки.
Сегодня Йоханнес не сделал ни одной. Мало того, что стартовал с форой, так еще и первый круг по скорости прошел быстрее всех. Дальше норвежец, чтобы исключить всякий риск, сосредоточился на огневых рубежах, а бежал на малых оборотах. И в итоге никому не оставил ни шанса.
Не было их и у желающих покуситься на серебро. Логинов нарисовал на стрельбе сразу четыре нуля. Хотя у него, в отличие от Бе, железного права даже на один промах не было. Штрафной круг вполне мог бы отбросить Александра за пределы пьедестала. Но он справился. И дотерпел на последнем круге, хотя сзади накатывали трое.
Теперь Логинов в общем зачете Кубка мира ровно там, где его все и ждали — на второй строчке. Вслед сами знаете за кем.
Три рубежа хвостом держался за Александром Елисеев. Матвей четко стрелял, держал темп, но единственный за гонку штрафной круг сразу отбросил россиянина. В итоге спортсмен, который еще после спринта сетовал на усталость, финишировал 11-м.
По остальным есть вопросы. Вообще получается, что женская сборная сегодня выглядела интереснее мужской. Что, исходя из кадров и амбиций парней, немного удивляет.
Гараничев и Поршнев бились за места в четвертом десятке — и это явно не то, чего от них ждут. Малышко снова не блистал, но Дмитрий вторую гонку подряд — лучший в команде после Логинова и Елисеева. Олимпийский чемпион занял 25-е место, причем по чистой скорости он лучше Евгения и Никиты. Так что пользующейся особенной любовью у болельщиков спортсмен вполне может докатить в основе и до чемпионата мира.
Завтра у него будет шанс проявить себя в эстафете. Малышко доверили третий этап. Начнет — Елисеев. За ним — здорово пробежавший за команду в Эстерсунде Латыпов. Финишер, понятно, Логинов.
И после серебра девушек попадание на пьедестал — очевидная для этой четверки задача.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|31.27,0
|2
|Александр Логинов
|Россия
|+33,5
|3
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+40,5
|4
|Яков Фак
|Словения
|+41,6
|5
|Симон Дестье
|Франция
|+41,6
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.06,3
|7
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.16,9
|8
|Фабьен Клод
|Франция
|+01.19,9
|9
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+01.20,2
|10
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.20,9