Логинов: Бё взвинчивает такой темп, что никто не может его поддержать

«Йоханнес Бё действительно намного сильнее, особенно его первый и второй круги, когда он может взвинтить такой темп, что никто не может его поддержать. Особенно, когда он один в отрыве. На остальных кругах скорость более-менее держится, но надо, видимо, повышать компонент разгона», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

«Рад, что у меня четыре “нуля”. Норвежец Тарьей Бё задал очень серьезный темп на втором круге, получилось поддержать его темп. Я с Матвеем Елисеевым в один момент немного притормозил относительно второго и третьего круга. Сзади другие спортсмены могли нас достать, пришлось взвинтить темп для того, чтобы скорость повысить, и на рубеж надо было подходить в своем режиме, тот момент был немного медленным для меня», — также отметил он.