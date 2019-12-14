Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
14 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Логинов: Бё взвинчивает такой темп, что никто не может его поддержать

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Норвежского биатлониста Йоханнеса Бё практически невозможно догнать, когда у него есть отрыв от преследователей, заявил после гонки преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене россиянин Александр Логинов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Логинов в субботу завоевал серебряную медаль в гонке преследования. Победу в гонке одержал Йоханнес Бё.

«Йоханнес Бё действительно намного сильнее, особенно его первый и второй круги, когда он может взвинтить такой темп, что никто не может его поддержать. Особенно, когда он один в отрыве. На остальных кругах скорость более-менее держится, но надо, видимо, повышать компонент разгона», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

«Рад, что у меня четыре “нуля”. Норвежец Тарьей Бё задал очень серьезный темп на втором круге, получилось поддержать его темп. Я с Матвеем Елисеевым в один момент немного притормозил относительно второго и третьего круга. Сзади другие спортсмены могли нас достать, пришлось взвинтить темп для того, чтобы скорость повысить, и на рубеж надо было подходить в своем режиме, тот момент был немного медленным для меня», — также отметил он.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
14.12.2019 16:55Хохфильцен (Австрия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия31.27,0
2Александр ЛогиновРоссияРоссия+33,5
3Эмильян ЖакленФранцияФранция+40,5
4Яков ФакСловенияСловения+41,6
5Симон ДестьеФранцияФранция+41,6
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.06,3
7Лукас ХоферИталияИталия+01.16,9
8Фабьен КлодФранцияФранция+01.19,9
9Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.20,2
10Мартен ФуркадФранцияФранция+01.20,9
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Она попала не только на обложку Playboy, но и в ТОП-20 женщин-пилотов
Ефимова объяснила, как поступит в случае недопуска до Олимпиады
Кудашов поставил Ткачевых в одно звено и угадал
Круче Логинова только Бе. Александр провел идеальную гонку
«Барселона» потеряла очки в матче чемпионата Испании
Русская звезда ММА заставила сдаться американца в Екатеринбурге
Гол Салаха пяткой помог «Ливерпулю» выиграть матч АПЛ (видео)
«Челси» дома проиграл середняку АПЛ
Загитова выступит в шоу перед матчем КХЛ между СКА и ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь