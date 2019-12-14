Фуркад ответил на обвинение партнёра в неспортивном поведении

«Мы с Кентеном прекрасно относимся друг к другу, у нас нет никаких проблем. Обидно, что мы оба потеряли время в результате падения. Думаю, у каждого своя версия этой борьбы — мы просто боролись за позицию», — цитирует Фуркада L’Equipe в своём «твиттере».