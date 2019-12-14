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14 декабря, источник: Чемпионат.com

Фуркад ответил на обвинение партнёра в неспортивном поведении

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не стал развивать тему возможного конфликта с партнёром по сборной Франции Кентеном Фийоном Майе, который обвинил его в неспортивном поведении.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы с Кентеном прекрасно относимся друг к другу, у нас нет никаких проблем. Обидно, что мы оба потеряли время в результате падения. Думаю, у каждого своя версия этой борьбы — мы просто боролись за позицию», — цитирует Фуркада L’Equipe в своём «твиттере».

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Лучший результат среди представителей России показал Александр Логинов, завоевавший серебряную медаль. Фийон Майе показал девятое время, Фуркад финишировал десятым, отстав от партнёра на 0,2 секунды.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
14.12.2019 16:55Хохфильцен (Австрия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия31.27,0
2Александр ЛогиновРоссияРоссия+33,5
3Эмильян ЖакленФранцияФранция+40,5
4Яков ФакСловенияСловения+41,6
5Симон ДестьеФранцияФранция+41,6
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.06,3
7Лукас ХоферИталияИталия+01.16,9
8Фабьен КлодФранцияФранция+01.19,9
9Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.20,2
10Мартен ФуркадФранцияФранция+01.20,9
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