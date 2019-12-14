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14 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Логинов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира после личных гонок на этапе в австрийском Хохфильцене.

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Источник: Reuters

Логинов в субботу завоевал серебро в гонке преследования, а накануне стал бронзовым призером в спринте, благодаря чему в его активе стало 177 баллов. Лидирует в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Бё (211), третье место занимает француз Симон Дестье (175).

В первую десятку входит еще один россиянин Матвей Елисеев (155), который идет шестым.

Третий этап Кубка мира пройдет в Ле Гран Борнане (Франция) с 19 по 22 декабря.

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