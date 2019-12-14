Логинов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону

Логинов в субботу завоевал серебро в гонке преследования, а накануне стал бронзовым призером в спринте, благодаря чему в его активе стало 177 баллов. Лидирует в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Бё (211), третье место занимает француз Симон Дестье (175).