Логинов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира после личных гонок на этапе в австрийском Хохфильцене.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира после личных гонок на этапе в австрийском Хохфильцене.
Логинов в субботу завоевал серебро в гонке преследования, а накануне стал бронзовым призером в спринте, благодаря чему в его активе стало 177 баллов. Лидирует в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Бё (211), третье место занимает француз Симон Дестье (175).
В первую десятку входит еще один россиянин Матвей Елисеев (155), который идет шестым.
Третий этап Кубка мира пройдет в Ле Гран Борнане (Франция) с 19 по 22 декабря.