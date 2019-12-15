Миронова уехала за пределы десятки. Россиянки далеко от подиума в пасьюте в Хохфильцене

Источник: РИА "Новости"

Хохфильцен (Австрия). Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 10 км.

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 29.14,6 (0 шт. кругов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 25,8 (2)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 39,7 (1)

4. Жюстин Бреза (Франция) — 47,9 (2)

5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 1.02,9 (2)

6. Анаис Бескон (Франция) — 1.07,8 (1)…

11. Светлана Миронова (Россия) — 1.25,1 (4)…

18. Кристина Резцова (Россия) — 1.49,3 (3)…

22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.05,2 (3)…

36. Тамара Воронина (Россия) — 3.02,7 (0).

Вслед за первым личным подиумом в спринте Светлана Миронова внесла вклад и в командное серебро в эстафете в субботу. С одной стороны, это говорило о хорошей форме биатлонистки, с другой оставляло вопрос, хватит ли ей сил, в том числе эмоциональных, на третью гонку подряд. И в отношении ее подруг по команде это тоже было актуально.

В эстафетной гонке накануне россиянки впечатлили точной стрельбой, лучшей среди всех участниц — всего пять доппатронов на всех, три из которых — для Мироновой. В гонке преследования стрелять точно у наших эстафетчиц, увы, не получилось. Светлана ошиблась по разу на каждом из рубежей. Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт безупречно отработали на обеих лежках, но при стрельбе из положения стоя посыпались — по три промаха у каждой.

Надежда на Анси

Кто удивил, так это Тамара Воронина. По решению тренерского штаба она не стартовала в эстафете, что сама сочла справедливым. А в гонке преследования она стартовала последней, под 60-м номером. Но в этом пасьюте было только два человека, отстрелявших на ноль — победительница Тириль Экхофф и наша Воронина. Благодаря своим нулям, Тамара поднялась с 60-го места на 34-е. Правда, отставание от норвежки составило три с лишним минуты. Ходом россиянка была только 52-й. Но, как сказал старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, — таков реальный расклад сил.

Мироновой ходом тоже было непросто, особенно на первом круге — там она показала только 52-й (!) результат, на 21 секунду отстав от задававшей темп Дениз Херманн. Но потом, когда впереди были соперницы, за спинами которых можно было поработать, Светлане, по ее словам, было уже легче. На финишном круге она была уже третьей по скорости. И в итоге показала 12-е время ходом, совсем чуть-чуть уступив Кристине Резцовой. А та, в свою очередь, порадовала тренеров достойным «спаррингом» с героиней вчерашней эстафеты Мартой Ольсбу Ройселанн на заключительном круге.

Продлить медальную серию в Хохфильцене россиянкам не удалось, но и безнадежной гонка, в которой россиянки не попали в первой десятку, не выглядела.

На следующий этап в Анси команда переедет в том же составе без изменений, а значит, и там мы вполне можем снова рассчитывать на увлекательную борьбу в исполнении наших девушек.

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Вирер — лидер даже после девятого места

Норвежке Тириль Экхофф ноль на рубежах позволил подняться с восьмой стартовой позиции на итоговое первое место, а Ингрид Тандревольд реабилитировалась за локальный провал в эстафете — там она зашла на штрафной круг, а тут ограничилась одним промахом и заехала на подиум. С австрийского этапа она везет три медали — эстафетное золото и личные серебро и бронзу. А экс-подопечная Вольфганга Пихлера Хана Оберг впервые в сезоне добралась до подиума в личной гонке. Даже два промаха оказались для нее некритичными.

Немного ожили француженки — Жюстин Бреза поднялась с 25-й позиции на 4-ю, а Селия Аймонье с 40-й — на 10-ю. Ванесса Хинц постояла за честь немецкого женского биатлона, махнув с 42-го места на 12-е. А вот Доротея Вирер, проводившая гонку в желто-красном лидерском бипе, с пятью (!) промахами стала только 9-й. Но первое место в общем зачете после двух этапов Кубка мира она все равно сохраняет.

Мария Никулашкина