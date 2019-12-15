Миронова уехала за пределы десятки. Россиянки далеко от подиума в пасьюте в Хохфильцене
Светлана Миронова, стартовавшая под третьим номером, финишировала только 11-й.
Светлана Миронова, стартовавшая под третьим номером, финишировала только 11-й.
Хохфильцен (Австрия). Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 10 км.
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 29.14,6 (0 шт. кругов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 25,8 (2)
3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 39,7 (1)
4. Жюстин Бреза (Франция) — 47,9 (2)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 1.02,9 (2)
6. Анаис Бескон (Франция) — 1.07,8 (1)…
11. Светлана Миронова (Россия) — 1.25,1 (4)…
18. Кристина Резцова (Россия) — 1.49,3 (3)…
22. Екатерина
36. Тамара Воронина (Россия) — 3.02,7 (0).
В эстафетной гонке накануне россиянки впечатлили точной стрельбой, лучшей среди всех участниц — всего пять доппатронов на всех, три из которых — для Мироновой. В гонке преследования стрелять точно у наших эстафетчиц, увы, не получилось. Светлана ошиблась по разу на каждом из рубежей. Кристина Резцова и Екатерина
Кто удивил, так это Тамара Воронина. По решению тренерского штаба она не стартовала в эстафете, что сама сочла справедливым. А в гонке преследования она стартовала последней, под 60-м номером. Но в этом пасьюте было только два человека, отстрелявших на ноль — победительница Тириль Экхофф и наша Воронина. Благодаря своим нулям, Тамара поднялась с 60-го места на 34-е. Правда, отставание от норвежки составило три с лишним минуты. Ходом россиянка была только 52-й. Но, как сказал старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, — таков реальный расклад сил.
Мироновой ходом тоже было непросто, особенно на первом круге — там она показала только 52-й (!) результат, на 21 секунду отстав от задававшей темп Дениз Херманн. Но потом, когда впереди были соперницы, за спинами которых можно было поработать, Светлане, по ее словам, было уже легче. На финишном круге она была уже третьей по скорости. И в итоге показала 12-е время ходом, совсем
На следующий этап в Анси команда переедет в том же составе без изменений, а значит, и там мы вполне можем снова рассчитывать на увлекательную борьбу в исполнении наших девушек.
Норвежке Тириль Экхофф ноль на рубежах позволил подняться с восьмой стартовой позиции на итоговое первое место, а Ингрид Тандревольд реабилитировалась за локальный провал в эстафете — там она зашла на штрафной круг, а тут ограничилась одним промахом и заехала на подиум. С австрийского этапа она везет три медали — эстафетное золото и личные серебро и бронзу. А
Немного ожили француженки — Жюстин Бреза поднялась с 25-й позиции на 4-ю, а Селия Аймонье с 40-й — на 10-ю. Ванесса Хинц постояла за честь немецкого женского биатлона, махнув с 42-го места на 12-е. А вот Доротея Вирер, проводившая гонку в
Мария Никулашкина
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|29.14,6
|2
|Ханна Эберг
|Швеция
|+25,8
|3
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|+39,7
|4
|Жюстин Бреза
|Франция
|+47,9
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.02,9
|6
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.07,8
|7
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.14,0
|8
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.16,0
|9
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.20,9
|10
|Селия Эмонье
|Франция
|+01.21,7