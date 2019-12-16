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12:08 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Наши парни пробежали лучшую эстафету за 6 лет. Вообще, они в этом сезоне неплохи

Места выше, чем у девушек.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в Хохфильцене этап закрыли мужской эстафетой. Норвежцы с одним штрафным и семью дополнительными патронами выиграли гонку, немцы — вторые, французы — третьи.

Порадовали и белорусы. Наш квартет (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов) стал седьмым. Так высоко белорусские мужчины последний раз были почти 6 лет назад, когда в Антхольце Сергей Новиков, Владимир Чепелин, Александр Дорожко и Евгений Абраменко на финиш приехали седьмыми вслед за канадцами и на пять секунд опередили Россию.

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Залогом воскресного успеха белорусов стала успешная стрельба — всего семь дополнительных патронов. Лучше на стрельбище работали только вторые немцы и четвертые канадцы, которые использовали по шесть доппатронов. Для сравнения, неделю назад белорусы получили три штрафных и произвели 12 дополнительных выстрелов.

Слабее всех свой этап провел Сергей Бочарников, который является лучшим в команде по очкам (48 место в общем зачете). Он допустил три промаха (два лежа и один стоя) и бежал очень медленно — по скорости он стал 19-м. Его партнеры выступили более ровно: у Смольского два промаха и четвертый результат ногами, Елетнов и Лобастов промазали по разу и по скорости были девятым и 12-м, соответственно.

Вообще, в этом сезоне мужчины выступают даже лучше девушек. Сергей Бочарников был 22-м в спринте в Эстерсунде, у женщин самая высокая позиция у Ирины Кривко, которая сегодня стала 26-й в преследовании. Да и в эстафетах нового сезона женская сборная так высоко, как мужчины, пока не забиралась: 11-е и 13-е места. В Кубке IBU у парней тоже более радостные результаты: Максим Воробей вчера выиграл спринт, сегодня Виктор Кривко приехал пятым в преследовании.

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  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Франция
    Франция
15.12.2019 16:15Хохфильцен (Австрия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:14.44,2
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+02,0
3ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе
+51,9
4КанадаКанада
Жюль Бюрнот, Скотт Гоу, Эйдан Миллар, Кристиан Гоу
+01.28,7
5ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик, Якуб Штвртецки
+01.52,2
6РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+02.01,7
7БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов
+02.37,6
8ИталияИталия
Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниеле Каппеллари, Доминик Виндиш
+02.38,4
9СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+02.39,7
10ШвецияШвеция
Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+02.48,2
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