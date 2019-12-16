Наши парни пробежали лучшую эстафету за 6 лет. Вообще, они в этом сезоне неплохи
Места выше, чем у девушек.
Места выше, чем у девушек.
В воскресенье в Хохфильцене этап закрыли мужской эстафетой. Норвежцы с одним штрафным и семью дополнительными патронами выиграли гонку, немцы — вторые, французы — третьи.
Порадовали и белорусы. Наш квартет (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов) стал седьмым. Так высоко белорусские мужчины последний раз были почти 6 лет назад, когда в Антхольце Сергей Новиков, Владимир Чепелин, Александр Дорожко и Евгений Абраменко на финиш приехали седьмыми вслед за канадцами и на пять секунд опередили Россию.
Залогом воскресного успеха белорусов стала успешная стрельба — всего семь дополнительных патронов. Лучше на стрельбище работали только вторые немцы и четвертые канадцы, которые использовали по шесть доппатронов. Для сравнения, неделю назад белорусы получили три штрафных и произвели 12 дополнительных выстрелов.
Слабее всех свой этап провел Сергей Бочарников, который является лучшим в команде по очкам (48 место в общем зачете). Он допустил три промаха (два лежа и один стоя) и бежал очень медленно — по скорости он стал 19-м. Его партнеры выступили более ровно: у Смольского два промаха и четвертый результат ногами, Елетнов и Лобастов промазали по разу и по скорости были девятым и 12-м, соответственно.
Вообще, в этом сезоне мужчины выступают даже лучше девушек. Сергей Бочарников был 22-м в спринте в Эстерсунде, у женщин самая высокая позиция у Ирины Кривко, которая сегодня стала 26-й в преследовании. Да и в эстафетах нового сезона женская сборная так высоко, как мужчины, пока не забиралась: 11-е и 13-е места. В Кубке IBU у парней тоже более радостные результаты: Максим Воробей вчера выиграл спринт, сегодня Виктор Кривко приехал пятым в преследовании.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:14.44,2
|2
|Германия
|+02,0
|3
|Франция
|+51,9
|4
|Канада
|+01.28,7
|5
|Чехия
|+01.52,2
|6
|Россия
|+02.01,7
|7
|Беларусь
|+02.37,6
|8
|Италия
|+02.38,4
|9
|Словения
|+02.39,7
|10
|Швеция
|+02.48,2