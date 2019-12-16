Наши парни пробежали лучшую эстафету за 6 лет. Вообще, они в этом сезоне неплохи

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в Хохфильцене этап закрыли мужской эстафетой. Норвежцы с одним штрафным и семью дополнительными патронами выиграли гонку, немцы — вторые, французы — третьи.

Порадовали и белорусы. Наш квартет (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов) стал седьмым. Так высоко белорусские мужчины последний раз были почти 6 лет назад, когда в Антхольце Сергей Новиков, Владимир Чепелин, Александр Дорожко и Евгений Абраменко на финиш приехали седьмыми вслед за канадцами и на пять секунд опередили Россию.

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Залогом воскресного успеха белорусов стала успешная стрельба — всего семь дополнительных патронов. Лучше на стрельбище работали только вторые немцы и четвертые канадцы, которые использовали по шесть доппатронов. Для сравнения, неделю назад белорусы получили три штрафных и произвели 12 дополнительных выстрелов.

Слабее всех свой этап провел Сергей Бочарников, который является лучшим в команде по очкам (48 место в общем зачете). Он допустил три промаха (два лежа и один стоя) и бежал очень медленно — по скорости он стал 19-м. Его партнеры выступили более ровно: у Смольского два промаха и четвертый результат ногами, Елетнов и Лобастов промазали по разу и по скорости были девятым и 12-м, соответственно.